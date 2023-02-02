中國大潤發轉型推會員商店 年費最高比COSTCO多1倍

阿里巴巴旗下的高鑫零售1日宣布，中國大潤發將推出M會員商店，全中國首店進駐江蘇揚州，並於4月28日正式開業。這也是阿里巴巴入主之後，對中國大潤發最大的轉型升級。

潤泰集團2017年將高鑫零售36.16%股權，以港幣224億元（約28.57億美元）賣給阿里巴巴集團，之後阿里巴巴在2020年再以港幣280億元增持高鑫零售股權，目前阿里巴巴持有高鑫零售78.7%股權，穩居第一大股東，潤泰集團持股剩下4.6%。

財經網報導，高鑫零售CEO 林小海強調，集團長期戰略發展方向是「多業態全渠道」，作為高鑫零售旗下又一創新業態的會員店，以新創獨立品牌與主力品牌大潤發並行營運，這是基於市場和消費需求變化，以及集團業務發展需要做出的一項戰略決策。

M會員商店將有200多款自有品牌商品及環球和中國地理標誌商品，涵蓋生鮮、烘焙、母嬰、玩具、百貨等20個品類。同時M會員商店已與多個國內外知名品牌達成戰略合作。

高鑫零售早在2022年年初就做出布局會員店業態的決定，項目團隊進行一年的研究探索和籌備，M會員商店有獨立的業務團隊，除項目總經理袁彬，是高鑫零售老將外，營運負責人李新林、商品負責人佘咸平，都有豐富的會員店管理經驗。

聯商網報導，林小海表示，高鑫零售一直對會員店業態保持敬畏和關注，面對一個已經高度競爭的市場環境，M會員商店圍繞「一切為了會員」的理念，堅持洞察、創造、滿足會員需求，致力於成為一家更好的會員店。

M會員店收費標準對準山姆會員商店（Sam's Club），M會員商店的付費會員有兩種，普通會員和黑金會員，年費分別是260元和680元（人民幣，下同，約38.57美元和443.8美元）。

從目前會員收費標準看，中國COSTCO年費為299元；山姆普通會員年費是260元、卓越會員年費是680元；麥德龍的PLUS年卡價格為199元；盒馬X會員店年費是258元；家樂福會員店的年費為258元。

M會員商店的M是Maxium（極大），源自大潤發的「大」，M會員商店首家店由大潤發江陽店改造而來，前身是歐尚超市，於2008年12月正式開業，2021年6月更名大潤發，2022年7月18日關店升級改造至今。