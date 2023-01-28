中國電商、旅遊春節營收 紅紅火火

中國電商平台京東於27日發布「2023春節假期消費趨勢」顯示，與去年春節同期相比，今年手機通訊、家用電器和醫療保健成交額占比提升明顯。（取材自央視）

中國新冠疫情解封後的首個農曆春節，電商 消費與旅遊營收 紅紅火火。電商平台京東於27日發布「2023 春節假期消費趨勢」顯示，與去年春節同期相比，今年春節期間手機通訊、家用電器和醫療保健的成交額占比提升明顯；「兔」年主題珠寶首飾銷量年增超10倍，預製菜成交額年增也超過六倍。而中國國內營收也恢復至疫前七成左右。

同時，中國文化和旅遊部27日也發布，今年春節假期國內旅遊出遊人次年增23.1%，恢復至疫前2019年同期的88.6%；國內旅遊收入年增30%，恢復至2019年同期的73.1%。

中國國內旅遊逐漸回溫，至於出境遊（出國旅遊）大數據統計，今年依然缺席。往年受益陸客海外消費，使「中國春節成為全球旅游消費黃金周」的盛況，還未恢復。

據京東統計，春節電商消費持續增長，消費者除通過電商購買實體產品外，服務消費需求直線上升。春節期間生活服務、手機保障服務、家電維修、電池換新和電腦安裝的成交額年增率分別達302%、296%、83%、57%、53%。

此外，愈來愈多家庭團圓桌年菜仰賴預製菜。京東年貨節期間的銷售情況顯示，帶有吉祥諧音的食物熱銷，象徵年年有餘的鮑魚成交額年增超過10倍，魚成交額年增近五倍。

從消費地區來看，一二線城市消費力旺盛。京東銷售情況顯示，2023春節期間成交額截至26日，占比最高的省市是廣東省、江蘇省、北京市、四川省和山東省。不過，三線以下的城市消費力也有增長，京東數據顯示，近三年低線級市場成交額占比逐年提升，與2021年春節期間相比，2023年四-六線市場成交額占比提升10%。