中國進出口銀行 展延斯里蘭卡債務

中國外交部26日證實，進出口銀行已經向斯里蘭卡提供債務延期。(新華網)

中國外交部26日證實，中國進出口銀行已經向斯里蘭卡 提供債務延期，強調中國感受到斯里蘭卡面臨的困難和挑戰，並一直在力所能及的範圍內，協助斯里蘭卡的社會經濟發展。

據路透社報導，中國進出口銀行向斯里蘭卡提供兩年的債務延期償付，並表示將支持該國努力從國際貨幣 基金組織（IMF）獲得29億美元的貸款 。

人口2200萬的斯里蘭卡正經歷七年來最嚴重的經濟危機，根據國際貨幣基金組織去年3月發表的報告，截至2020年底，中國進出口銀行向斯里蘭卡提供28億3000萬美元貸款，占其總債務的3.5％。

中國和印度是斯里蘭卡最大的債權人，印度本月稍早寫信給國際貨幣基金組織，表示將承諾透過融資和減免債務來支持斯里蘭卡，但這個島國也需要中國的支持才能與全球銀行達成最終協議。

中國進出口銀行是一家受北京委託的政策性銀行，負責向全球政府和關鍵行業提供貸款。中非研究計畫的數據顯示，截至去年底，斯里蘭卡欠中國貸款人74億美元，占其公共外債的近五分之一。

斯里蘭卡中央銀行行長24日P. Nandalal Weerasinghe表示，該國希望中國和日本儘快做出保證，並在六個月內完成債務重組。