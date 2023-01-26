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中國考慮限制太陽能晶片技術出口 確保相關領域優勢

編譯劉忠勇／綜合外電
中國業者開發的晶片在太陽能發電成本降低逾90%方面發揮舉足輕重的作用。（路透）
中國業者開發的晶片在太陽能發電成本降低逾90%方面發揮舉足輕重的作用。（路透）

中國官方正考慮對太陽能晶片生產技術實施出口限制，以便在其他國家致力強化本土產業實力之際，保持中國在太陽能製造領域的主導地位。

據彭博報導，中國商務部會同科技部就《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開徵求意見，把一些生產先進太陽能晶片的關鍵生產技術納入限制出口技術項目。中國占全球太陽能晶片產量高達97%。

由於太陽能技術已成為全球最大的新能源來源，從美國到印度，各國都正試圖發展國內供應鏈，以削弱中國的優勢，此舉也凸顯相關技術的戰略地位 。

Trivium China分析師Cosimo Ries指出，「北京和中國太陽能業的市場領先者無疑對美國、歐盟和印度在發展本土太陽能製造業方面的努力感到憂心，因此最新的技術出口管制很可能是一種回應」，「北京希望放慢競爭對手發展自身供應鏈的速度」。

此舉仍在公開徵求意見階段，尚無決定。不過，就在數月之前，美國通過了降低通膨法，其中包含對清潔技術製造業提供補貼，並已激勵一系列新廠建案。

過去十年來，中國業者一直開發尖端技術，以生產更大更薄的晶片，這些晶片在太陽能發電成本降低逾90%方面發揮舉足輕重的作用。Ries表示，如果外國製造商不得不使用較舊的晶片片，會減損生產太陽能板的成本競爭力。

晶片 北京 供應鏈

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