中國央企淨利潤同比增5% 7家總額逾千億元

中國國務院 國有資產監督管理委員會17日發布數據，2022年中央企業累計實現利潤 總額人民幣2.55兆元（3775億美元）、淨利潤人民幣1.9兆元，同比分別增長5.5%、5%。

中新社報導，國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗當日在國新辦記者會上透露，去年，中央企業規模效益保持平穩增長。2022年中央企業累計實現營業收入人民幣39.4兆元，同比增長8.3%，利潤總額人民幣2.55兆元，同比增長5.5%，淨利潤1.9兆元，同比增長5%。

彭華崗透露，去年，有7家中央企業的利潤總額超過人民幣1000億元，4家中央企業利潤總額超過人民幣500億元。中央企業整體效益在2021年高速增長的基礎上，2022年繼續保持平穩增長態勢。

在經營效率方面，去年中央企業勞動生產率人均為人民幣76.3萬元，同比增長8.7%；研發投入經費同比增長9.8%，研發經費投入強度同比得到了提升；資產負債率保持穩定，12月末中央企業的資產負債率是64.8%，今年以來一直控制在65%以下。

中國央企上繳稅費持續大幅增加。去年全年中央企業累計上繳稅費人民幣2.8兆元，同比增長19.3%，自2021年以來始終保持兩位數增速，占中國全國一般公共預算 收入的比重持續上升。

同時，通過減免房租、降低通信資費等積極向社會讓利，引領帶動中小企業，特別是中小微企業協同發展。

此外，央企社會供給和服務能力持續提升。在國際能源危機愈演愈烈的形勢下，在全球通膨上升到40年來最高水平、歐洲電價大幅飆升的大背景下，全年中央企業發電企業累計發電5.1兆千瓦時，以54.7%的機組容量保障了大陸全國63.1%的電力供應；煤炭日均產量達到296萬噸，同比增長7.6%，再創歷史新高，同時煤炭企業執行電煤中長期合約讓利超過人民幣1900億元。