香港財政司長：全力招商吸才 擴大發展容量

香港 財政司司長陳茂波預料，全球經濟環境在今年仍然複雜多變，但隨著香港步入復常階段，特區政府問責團隊會恢復出訪不同國家，積極介紹香港最新發展和龐大機遇。他表示，香港必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能。

陳茂波1月15日在網誌上寫道，展望2023年，全球經濟環境仍然複雜多變。主要經濟體增長放緩、政府財政收入受壓及債務增加、市場投資 氣氛疲弱，這將嚴重限制各地政府在提供社會服務及應對氣候變化等公共開支方面的能力。

他坦言，如何在地緣政治緊張局勢下仍堅持推動各國更好合作，讓全球經濟朝著可持續、更堅韌和更普惠的方向發展，確實是一個挑戰。

他認為，無論面對什麼挑戰，香港必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業 機會，這才能讓香港有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。

陳茂波說：「對內方面，我們需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓大陸資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量；在面向國際方面，我們要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。」

他也說：「在步入復常的階段，特區政府整個問責團隊都積極參與說好香港故事的工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同管道及場合，積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和龐大機遇，冀促進更好交流和合作，合力探索新市場、開創新機遇，聯手推動互惠發展，讓不同階層及界別都能受惠，讓發展的成果更好共享。」

陳茂波認為，香港一直都是聯通世界、洞察趨勢變化、匯聚前沿觀點和匯合龐大商機的關鍵據點；作為國際金融中心，香港的優勢和核心競爭力十分出眾。