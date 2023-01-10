中國房企融資 去年12月首破千億 2023年迎償債潮

2022年底以來，中國雖然房企融資有所好轉，但從全年融資情況來看，房企融資規模的下滑趨勢仍在擴大。（中新社）

在中國官方政策加持下，房企融資 或現好轉。據房市調研平台克而瑞近日發布數據顯示，百家典型房企在去年12月的非銀融資總量為人民幣1018億元（約150億美元），月增84.7%，年增33.4%，為2022年首次單月融資規模突破人民幣千億。雖然有所好轉，但從全年融資情況來看，房企融資規模的下滑趨勢仍在擴大。且仍需注意2023 年前3季一大波償債潮的來臨。

克而瑞表示，境內債權融資依然是房企融資的主要渠道，房企在12月境內債權融資佔總融資的比例達約82%，月增82.8%，年增83.4%。雖然融資規模有明顯增長，但受益房企範圍仍限於中海地產、保利發展、招商蛇口等國企央企。而絕大多數企業仍需繼續等待政策效果的傳導。

界面新聞報導，西政資本研究人員指出，房地產融資的「三支箭」（信貸、債權、股權）落地後，真實數據情況並不理想。除少數的國央企開發商和優質民營房企可以通過中債增進公司或地方城投的擔保完成發債外，其他無擔保安排的債券 因為沒有投資人認購，根本發不出來。

克而瑞數據顯示，2022年全年房企新增融資總額為人民幣7750億元（約1142億美元），僅為2021年全年融資總量的58%，年減42%，全年融資總額自2016年以來首次跌落兆元以下。在融資端和銷售端的雙重收縮下，地產行業風險持續蔓延，越來越多的房企宣布違約，尤其是始終融資困難的中小房企。

值得注意的是，房企在2023年又將迎來大規模償債潮。據克而瑞研究中心統計，今年前3季到期債券總規模將達到人民幣5573億元（約821億美元），年增5.3%，其中境內債券到期人民幣2810億元（約414億美元），境外債券到期人民幣2765億元（約407億美元）。在人民幣5573億元（約821億美元）的到期債券中，有人民幣4081億元（約601億美元）屬於民營房企，占比達到了73%。