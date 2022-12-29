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人行調查：中國民眾購房意願6年新低 房價看漲比率仍跌

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行發布「2022年第四季調查報告」，未來三個月，僅16%居民打算購房，創下2016年下半年以來的新低。（中新社）
中國人民銀行發布「2022年第四季調查報告」，未來三個月，僅16%居民打算購房，創下2016年下半年以來的新低。（中新社）

中國人民銀行（中國央行）發布「2022年第四季城鎮儲戶問卷調查報告」，未來三個月，16%的居民打算購房，這一比例大幅低於第三季的17.1%，並創下2016年下半年以來的新低。同時，認為房價將繼續上漲的居民比率仍在降低。

澎湃新聞報導，人行對全中國50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，14%的居民預期「上漲」，低於第三季調查的14.8%。

53.7%的居民預期「基本不變」，低於第三季的56.6%；18.5%的居民預期「下降」高於上季的16.3%；13.8%的居民「看不準」。

騰訊新聞報導，上海中原地產市場分析師盧文曦指出，當前房地產市場仍處調整期，一旦停工斷供現象開始蔓延，將對購房者行為產生利淡影響，部分潛在購房者或因擔心項目爛尾而選擇謹慎入市。

盧文曦表示，從市場層面看，業主斷供的行為雖能理解，但不算理性，「斷供會影響個人徵信，未來會對個人社會活動帶來很多影響。」

不僅如此，爛尾樓的停工斷供現象，對銀行體系、開發商均具有負面信用影響。穆迪高級信用評級主任尹勁樺坦言，若任由停工潮蔓延，該趨勢將進一步削弱購房者信心，並主動規避購買預售樓盤，特別是財力較弱的民營房企所開發的項目。

另外，商業銀行發放新的住房貸款時，也可能在項目篩選、客戶貸款資質等方面，設置更高的風控標準。

植信投資研究院資深研究員馬泓認為，短期看，此類風險事件的爆發對房地產市場信心產生影響，局部地區原本剛需、改善型需求購房者觀望情緒上升，下半年整體個人貸款增量不及預期，房地產投資持續放緩，年內房地產投資放緩對國內生產毛額（GDP）的拖累接近1.5個百分點。」

房地產 貸款 投資

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