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中國無線經濟規模達6.2兆人民幣 占GDP比重5.43%

財經新聞組／綜合報導
中國無線經濟的發展，成為推動國民經濟穩定運行、質量提升的關鍵動力。（新華社）
中國無線經濟的發展，成為推動國民經濟穩定運行、質量提升的關鍵動力。（新華社）

中國信息通信研究院20日發布的「中國無線經濟發展研究報告（2022年）」顯示，2021年中國無線經濟規模達到6.2兆元（人民幣，下同，約8900億美元），占GDP比重為5.43%。

中新社報導，這是中國信通院連續第二年發布中國無線經濟發展研究報告，首次測算各省市自治區無線經濟規模，分析區域無線經濟發展特徵。報告認為，中國無線經濟發展邁向新高度，無線賦能成為無線經濟主要組成部分。無線經濟發展成為推動國民經濟穩定運行、質量提升的關鍵動力。 　　

數據顯示，2021年中國無線產業規模超過2.6兆元，占無線經濟比重為41.94%。移動通信、短距離通信等無線技術不斷演進，無線相關電子信息製造業發展穩中有升。另外，無線相關服務業發展動力強勁，移動通信服務業發展優勢持續擴大，移動互聯網呈現差異化發展，衛星應用服務發展前景廣闊。 　　

2021年無線賦能規模為3.6兆元，占無線經濟比重為58.06%。無線技術不斷助力重點領域數位化發展和智慧城市建設，為疫情防控提供堅強保障，支持雙碳政策實施，為北京冬奧會等大型賽事提供有力支撐，無線賦能促進經濟社會發展的作用愈加顯現。 　　

報告稱，中國無線治理能力邁上新台階，持續發布移動通信、短距離通信、物聯網、衛星等領域政策；無線電管理方面，加強了頂層設計；協調保障了5G移動通信、工業互聯網、車聯網、衛星通信和導航等行業用頻需求。

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