IMF前副總裁朱民：擴消費 建議中國發放補貼和消費券

中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，明年經濟反彈的時候，總需求的恢復是最主要的任務，第一支柱是居民消費，建議向特定居民群體發放收入補貼和消費券。

據澎湃新聞，朱民近日在2023《財經》年會表示，隨着中國經濟整體越來越大，以及國際形勢的變化，中國的宏觀經濟政策管理越來越需要聚焦總需求管理。

朱民指出，今年經濟增長下滑明顯，主要是總需求不足，總需求不足的主要原因是消費需求不足。明年經濟反彈的時候，總需求的恢復是最主要的任務。消費和房地產 是造成今年經濟增長低於預期目標的兩大缺口。在多措並舉促消費的情況下，當前居民消費水平和2020年差不多，比2019年水平低。房地產缺口則包括房地產投資 缺口和銷售缺口。所以，2023年特別重要的工作就是聚焦總需求管理，包括消費的總需求管理、投資的總需求管理、房地產領域的總需求管理等。中國經濟在明年要有一個有韌性的、強健的、合理的增長。

朱民建議，接下來一是要擴大居民消費，把恢復、擴大消費擺在優先位置；二是支持住房改善消費，住房更新的消費需要有新的政策來鼓勵和支持，來提振居民的信心，特別是第二套房；三是支持新消費，包括新能源汽車 、綠色新消費、養老服務等；四是中央政府、地方政府和企業合作，要向特定的居民群體發放收入補貼和消費券，多渠道增加城鄉居民的收入；五是加快城市化發展，加快戶籍改革使得居住在城裏但沒有城市戶口的10%的人口實現城市化消費。