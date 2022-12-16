北京甲級辦公樓 外商式微 中企占74% 港澳台企辦公面積增136%

港澳台企業在北京甲級辦公樓市場強勢擴張。圖為北京主要道路旁，大樓林立。（中新社）

最新研究報告顯示，儘管2022年在京外資企業的辦公面積有所縮減，而港澳台企業則在北京 甲級辦公樓市場強勢擴張。

中新社報導，仲量聯行14日發布報告稱，在北京甲級辦公樓市場構建初期，外資企業對優質辦公場所的需求一度作為市場主要動力。隨著中國經濟的騰飛，北京甲級辦公樓市場發展大步躍進，後期中國企業強勁發展所帶來的辦公面積大幅擴張，對市場需求結構形成了扭轉式的變化。從2015年到2022年，原先主導近一半需求的外資企業逐漸式微，中國企業現如今占比已達74%。

對比2021年，2022年德資企業在京辦公面積同比縮減了37%。但近期西門子宣布將擴大在中國支出，大眾、寶馬均在加碼投資 中國造車新技術，未來德資企業在京辦公面積有望提升。

港澳台企業也大舉擴張，2022年港澳台企業在京辦公面積增長了136%，其間香港 企業貢獻主要部分。

報告顯示，北京甲級辦公樓市場在過去八年實現了總體量超千萬量級的里程碑，全球經濟的發展和企業自身的變化對各辦公樓子市場格局也造成了一定影響。目前，在北京甲級辦公樓子市場中，CBD區域外資企業最為聚集，和第三使館區共同吸納了全市超七成的外資企業。

仲量聯行表示，從全市角度而言，外資企業辦公面積有所減少，但大型外資企業整合性的需求有望為具有空置壓力的區域和項目帶來新的可能性。為鼓勵外資企業發展，北京推出穩外資25條措施、支持外資研發中心設立和發展、鼓勵外商投資高新技術產業等政策。同時，在北京兩區建設穩步推進、持續吸引外企來京投資的情況下，預計北京將吸引更多外資企業落戶，共同推動北京辦公樓市場新一輪增長。