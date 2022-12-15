台灣殷鑑不遠 中國保險業因應清零退場急下架防疫保單

中國新冠肺炎病例激增，中國保險業者恐像台灣一樣面臨龐大的防疫險理賠支出。（歐新社）

中國放寬嚴厲的疫情 清零政策後，中國保險 業隨即將保費便宜的防疫 險保單下架，以避免接下來病例激增引發大量理賠和爭議。

據英國金融時報報導，中國最大的第三方線上保險平台水滴本周已下架新冠肺炎疫情相關的保單，上網已搜尋不到中國大地保險只要驗出新冠陽性即理賠人民幣1,500元（215美元）的熱門保單。

有阿里巴巴和騰訊所支持的眾安保險和永安保險，也從目前保險商品中移除類似的防疫險商品。

金融時報指出，此舉反映業者擔心未來會面臨沉重財務負擔。據官方數據，中國保險業的平均償付率9月底為止維持在尚稱適宜的212%。不過，目前並不清楚已賣出的防疫險保單負有賠償責任已有多大，對保險業前景投下陰影。

穆迪分析師 Kelvin Kwok 指出，保險業在重新擬出合理定價之前，將商品下架是審慎之舉。他說：「這在台灣保險業是個很大的問題，影響財務甚鉅，中國保險業可能留意到台灣的情形，在確診病例上升之前便立即採取行動。」

Kwok表示 ，因已公布的資訊不足，無法估算中國保險業者目前因疫情造成多大影響。

在台灣，保險業面臨超過10億美元的理賠金額，超過他們全年所收到的保費收入。而在泰國，因為銷售太多防疫保單，至少已有四家保險公司不堪損失而破產。

據中國保險行業協會統計，截至5月中疫情控制得宜之時，中國防疫保單理賠金額僅人民幣4.39億元，中國保險業持有的人民幣27兆元的淨資產中，只占極小部分。