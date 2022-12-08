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智庫：習20大後突出「安全」 以內循環尋求經濟自主

記者黃雅慧／即時報導
中華經濟研究願第一研究所所長劉孟俊8日研判，20大後的經濟戰略將延續習近平第二任的格局，未來會特別重視儲備與底線思維，並以內循環強調經濟自主。（記者廖士峰／攝影）
中華經濟研究願第一研究所所長劉孟俊8日研判，20大後的經濟戰略將延續習近平第二任的格局，未來會特別重視儲備與底線思維，並以內循環強調經濟自主。（記者廖士峰／攝影）

中共20大之後，經濟政策走向會否有變化，又將如何變化受到外界關注。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊8日研判，20大後的經濟戰略將延續習近平第二任的格局，未來會特別重視儲備與底線思維，強調個人權威與黨的領導，實施內循環強調經濟自主，並以科技自主、共同富裕來消除行政壁壘。

劉孟俊8日在政大國際關係研究中心舉辦的「中共20大政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會中，發表中經院第一研究所「大陸經濟政策：取向與變遷」為題的研究報告，並作上述小結。

劉孟俊指出，該團隊在研究方法上，以習近平在18大、19大後做哪些工作、主持哪些重要會議，並從這些工作與會議公告共322個相關文件中進行文字探勘，從各種用詞內容來掌握習近平面臨的挑戰及其應對戰略。

劉孟俊介紹，習近平的第一任期，大陸經濟增長率正步入下滑階段，外部環境形勢仍大好，主要關注在大陸內部挑戰。而習近平第二任期，遇到了時任美國總統川普推動貿易戰，也遇到經濟脫鉤聲浪、國際反中意識等，因此他面臨內外挑戰交雜。

報告提到，從近期習近平的相關文件可知，對經濟環境認知是中美衝突加劇、國際情勢悲觀，因此對風險、短板、弱勢等字眼很多。且因中共對經濟情勢擔憂變化，房產泡沫、債務討論的比例也在上升。

劉孟俊介紹，在戰略目標設定上，穩定保障、安全等字眼出現率升高，意味對安全顧慮增加；另從習近平政策特性，可以看到強調「脱虛向實」，擴增內循環，在戰略上突出安全，代表要通過內循環提升獨立自主的能力。

在大陸內部發展戰略上，劉孟俊表示，20大首提「中國式現代化」代表大陸要走自己的路。研究預計，中共未來將以「共同富裕」進行經濟監管，並以「專精特新」、嚴管國有企業等手段來強化產業發展。

中經院報告指出，習近平第二任期，遇到了中美貿易戰，也遇到經濟脫鉤聲浪、國際反中意...
中經院報告指出，習近平第二任期，遇到了中美貿易戰，也遇到經濟脫鉤聲浪、國際反中意識等等，因此他面臨內外挑戰交雜。（歐新社）

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