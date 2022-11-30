股東共富 貴州茅台特別分紅人民幣275.2億

貴州茅台擬實施特別分紅，每股派發現金紅利人民幣21.91元（含稅），擬派發現金紅利人民幣275.2億元。（路透）

A股股王要讓股東共同富裕？貴州茅台宣布特別分紅和股東增持計畫，擬實施特別分紅，每股配發現金紅利人民幣21.91元，總計配發現金紅利人民幣275.2億元（約38.4億美元），這是茅台上市以來首次特別分紅，也是首次在一年內分紅兩次。

證券 時報報導，另外，公司股東中國貴州茅台酒廠集團和股東貴州茅台酒廠技術開發公司（茅台技開）計劃增持公司股票 。兩家股東合計增持金額最高人民幣30.9億元。

對於此次特別分紅的目的，貴州茅台表示，一是公司持續、穩定、健康發展的需要；二是在保證公司正常經營和長期發展不受影響的前提下，加大現金分紅力度，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發展紅利，增強廣大股東的獲得感。

此次分紅將是貴州茅台自上市以來首次特別分紅，也是首次在同一年度內兩次分紅。先前貴州茅台在上半年財報分紅人民幣272.2億元，加上本次特別分紅，貴州茅台在今年度的分紅總額將達人民幣547.5億元（約76.4億美元）。

公司股東茅台集團和茅台技開計劃利用公司特別分紅所得現金紅利，自公司特別分紅現金紅利發放之日起六個月內，通過集中競價交易增持公司股票。兩家股東合計增持金額不低於人民幣15.4億元，不高於人民幣30.9億元。

茅台集團為貴州茅台控股股東，截至目前，持股佔貴州茅台總股本的54%，茅台技開為茅台集團全資子公司，目前持股佔貴州茅台總股本的2.21%。

對於增持目的，貴州茅台指出主要基於以下幾方面：一是對公司未來發展前景和實現持續穩健增長的信心；二是對公司長期價值的認可；三是進一步支持公司長期穩定健康發展。

同時，增持主體也提倡其他股東利用本次分紅所得資金自願增持公司股票。

貴州茅台今年前三季財報顯示，營收 人民幣871.6億，年增16.7%；淨利潤人民幣443.9億，年增19.1%。