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中國推金融16條救地產 分析：房市復甦 取決購房需求

財經新聞組／綜合報導
中國官方發布的「金融16條」有助紓緩房企資金短缺的問題。圖為7月31日福州市一處興建的建案。（中新社）
中國官方發布的「金融16條」有助紓緩房企資金短缺的問題。圖為7月31日福州市一處興建的建案。（中新社）

中國官方日前發布支持房地產企業的「金融16條」，路透引述專家分析，新措施有助紓緩房企資金短缺的問題，但房市是否能全面復甦取決於民眾購房需求，而這受到就業前景及防疫政策影響。

中國人民銀行和銀保監會日前發布支持房地產企業的「金融16條」，是今年以來力度最大的支持政策，其中包括擴大房企融資管道，明確「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期。

路透18日報導指出，從數年前中國政府針對房地產企業債務風險而實施的監管，到現在推出一系列協助房企融資的措施，反映中國房市形勢變得很嚴峻。

報導分析「金融16條」的效用，指出「金融16條」主要旨在增加開發商的資金流動性，市場歡迎有關措施，可延長房企的還款期及更易獲得貸款；銀行家、開發商和分析師認為，雖然可以增加房市的供應，但民眾對房市的需求仍然是關鍵問題。

根據中國國家統計局數據，今年前10個月商品住宅銷售面積年減22.3%，商品住宅銷售額年減26.1%，房地產開發商投資也年減8.8%。

報導引述評級機構惠譽在15日表示，即使採取「金融16條」，預測2023年新房銷售大致與今年持平，並指購房需求取決於消費者的情緒和就業前景是否復甦，而這取決於中國對疫情防控措施持續放鬆。

瑞銀中國及香港房地產研究主管John Lam則表示，中國政府支持房企資金流動性的舉措，在某種程度上打破了「負循環」，這應該有利房市需求復甦。

報導指出，雖然中國政府日前公布優化防疫20條，但「清零」政策將繼續對經濟活動構成壓力，加上失業率上升及房價下跌，許多潛在買家推遲了購房計劃。

一些民眾最主要的擔憂，是新措施是否能讓開發商走出危機及復工。

報導又指出，一些銀行家認為「金融16條」將改善房地產融資環境，這意味著對銀行而言，房地產風險與金融風險之間的惡性循環得到緩解，但由於前景不明朗，新措施下房地產開發商仍繼續面臨信貸風險，「說房企解除信貸風險警報言之尚早。」

據瑞銀估計，未來幾年低迷的中國房地產業，將使銀行體系潛在損失高達人民幣1.4兆至1.5兆元（約1976億美元至2117億美元），主要來自銀行的無抵押房地產開發貸款、債券和非標準資產的潛在損失。

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