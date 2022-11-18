台積電展望 大摩、高盛按讚 分別給予「優於大盤」及「買進」評等

晶圓代工龍頭台積電這波股價強彈大漲，成為近期全球投資界高度熱議。（本報資料照片）

晶圓代工龍頭台積電 這波股價 強彈大漲，成為近期全球投資界高度熱議焦點，外資圈錦上添花，摩根史坦利與高盛 等兩大投行紛紛按讚，分別給予「優於大盤」及「買進」評等。

大摩第21屆新加坡亞太峰會盛大登場，邀請台積電、欣興、英業達、中租-KY、聚陽、富邦媒、藥華藥、富邦金等台灣大廠與會之外，也找來大陸指標企業如呷哺呷哺，與印度最大線上旅遊業者MakeMyTrip等參與。

據透露，台積電在峰會上維持先前於法說會釋出「半導體存貨目前正在修正的中期，預期明年上半年將可結束」的觀點。大摩認為，由於景氣周期性修正與地緣政治風險等利空，均已陸續反映在股價中，預期邏輯半導體明年第2季開始復甦，加上高速運算（HPC）將成為長期成長動能，持續看好台積電未來發展，給予「優於大盤」評等。

在高速運算方面，大摩認為台積電將不排除在未來的幾個季度中，逐步去化資料中心與車用半導體庫存的可能性；至於美國出口管制條例對大陸發展高速運算需求的限制，大摩也預期對台積電的影響相對有限。

長期海外晶圓廠擴張方面，大摩指出，十年後能否達到台積電海外產能占總產能30%的目標，目前雖仍有待觀察，但台積電海外擴張主要是根據客戶的要求，預期台積電不會過度擴張生產能量。

高盛證券則指出，隨波克夏、老虎基金等國際買盤第3季大舉增持台積電ADR，顯示美中貿易談判後，市場對於地緣政治的擔憂情緒獲得紓解，加上製程領先優勢、及長期成長機會，給予台積電「買進」評級。

高盛表示，今年來至11月14日，台積電股價大跌28%，跌幅超過台灣加權指數的22%，主要反映整體終端需求下滑、以及市場對於地緣政治風險升溫的擔憂。而今市場情緒獲得改善，以台積電估值處於過去十年的低端來看，已相對具有吸引力。