人民幣「寒冬」即將過去 多家投銀預測明年挑戰6字頭

多家投銀預測，人民幣匯價料將出現反彈，明年挑戰6字頭。（歐新社）

在中國鬆綁防疫 措施、美國通膨壓力趨緩的「雙重利多」帶動下，人民幣匯價料將出現反彈，從近15年新低的谷底回升。

路透報導，隨著內外部關鍵因素都開始轉向，近期多家國際投銀調降美元兌人民幣的預測價位，並對明年春季中國重新開放，抱持樂觀的態度。這些投銀普遍預期2023年人民幣匯率 的走勢將在觸底後逐步回升，甚至可能升破7的重大關卡。

三菱日聯銀行樂觀認為中國明年經濟成長處於中等水準（預計2023年成長率為5.1%），相信北京當局的各項政策將趨於穩定，並重振經濟，預計到明年底的人民幣匯率將升到6.75附近。

美銀證券指出，鑒於先前美國消費者物價指數（CPI）比預期低，中國防疫政策和房地產政策都轉向，因此已將今年底的美元兌人民幣匯率預測值，從7.6修改至7.25。並預計明年逐步回升至7。

高盛 則說，最近幾天市場對中國防疫新政20條措施顯示出風險胃納提升，促使人民幣持續走升，使得高盛預測人民幣對美元的三個月目標價位為7.4，可能有下行的可能性。

摩根士丹利認為，隨著明年春季中國重新開放，加上美元穩步走軟，人民幣匯率可能在明年第2季末達到6.9，年底再升至6.8。

渣打銀行外匯分析師Becky Liu說：「人民幣最糟糕的時期已經過去，但進一步的反彈是緩慢的。」他預計人民幣匯率明年會回到7以下。