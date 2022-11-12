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長三角開放市場體系 中拚2025年建成

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方提出2025年要基本建立長三角統一開放市場體系。圖為蘇州河與黃浦江交會處。（新華社）
中國官方提出2025年要基本建立長三角統一開放市場體系。圖為蘇州河與黃浦江交會處。（新華社）

中國發改委近日下發通知，宣告2025年要基本建立「長三角統一開放市場體系」，當中要求長三角區域資源要素有序自由流動、行政壁壘逐步消除，並將推行證照改革等事項。

據中國發改委官網10日消息，近日印發了「長三角國際一流營商環境建設三年行動方案」給上海市、江蘇省、浙江省與安徽省。內文提到，長三角地區營商環境建設還存在不少短板弱項，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨，達到國際一流水準仍需加力。

發改委要求，到2025年，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統一開放的市場體系基本建立。與國際高標準市場規則體系全面對接，協同開放達到更高水準；貿易投資和政務服務更加便利，制度性交易成本明顯降低，市場主體活躍度和發展品質顯著提高，政府治理效能全面提升；區域發展整體水準和效率進一步提升，市場化、法治化、國際化的一流營商環境率先建成，營商環境國際競爭力躍居世界前列。

具體而言，官方將推動「一照多址」、「一證多址」等改革，清理對企業跨區域經營、遷移設置的不合理條件，全面取消沒有法律法規依據的要求企業在特定區域註冊的規定。同時也將持續深化「證照分離」改革，進一步暢通行業准營、退出等全流程通道。

在監管上，則要求健全以「雙隨機、一公開」監管和「互聯網+監管」為基本手段、以重點監管為補充、以信用監管為基礎的「新型監管機制」，推進線上線下一體化監管。官方還指出，會完善公開透明的監管規則和標準，健全「事前事中事後全鏈條全流程的監管機制」。

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