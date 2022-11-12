外資回補4.5萬張 台積股價飆 市值重回11兆台幣

台積電11日股價大漲34元，收在441.5元，日市值回升881.6億元至11.4兆元。（記者侯永全／攝影）

在外資強力回補下，台積電股價 11日大噴發，股價大漲34元（台幣，下同，約1.09美元）或8.3%，漲元是史上第二大，漲幅則為第三大，收在441.5元，日市值回升881.6億元至11.4兆元。

在台積電領攻下，11日上市半導體類股指數大漲7.1%，站回季線，上市櫃半導體股市值單日進補1.1兆元。台積電ADR 11日早盤大漲3.6%。

聯電、力積電、世界等二線晶圓代工股，11日分別上漲5.6%、2.1%、9.1%，均已站回季線甚至半年線，至於聯發科單日漲幅為6%收上700元，向上突破半年線反壓。

外資11日回補買超台積電4.5萬張，法人分析，近期半導體市場雜音不斷，但台積電體質仍穩健，今年與明年估計分別有機會賺近四個股本以及超過四個股本，基本面有支撐。

法人分析，新台幣短期不再大幅走貶，反應國際資金劇烈流出情況略有改善。台積電明年在3奈米家族營收 貢獻挹注與5奈米家族產能維持緊繃，獲利仍有望成長。

台積電10月合併營收2102.66億元，連三月站穩2000億元大關，月增約1%，較去年同期增加56.3%。法人預期，按照台積電財測高標換算，後續11至12月仍有機會改寫單月歷史新高。

台積電先前估計，今年第4季美元營收約199億美元至207億美元，平均值換算季增幅0.4%，雖5奈米需求持續增加，但7奈米與6奈米產能利用率下滑干擾，使本季預測美元營收平均值約持平前一季。

台積電並未提供新台幣預測的第4季營收區間，不過法人推測，台積電今年第4季新台幣營收有望約在6268.5億元至6520.5億元區間，有機會改寫單季歷史新高。