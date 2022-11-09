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地價高利潤欠佳 中國房企告別「暴利」時代

記者葉文義／綜合報導
中國房地產市場近幾年持續低迷，房企已徹底告別「暴利」時代。（中新社）
中國房地產市場近幾年持續低迷，房企已徹底告別「暴利」時代。（中新社）

中國房地產市場近幾年持續低迷，房企已徹底告別「暴利」時代。據中國30家重點房企第3季財報，有超過六成今年前三季淨利負增長，近一半房企為淨虧損狀態。其中，「萬保招金」元老級房企利潤表現也不盡如人意。

據北京商報整理，30家樣本房企中，九家前三季淨利正增長，分別是萬科、金地集團、華法實業、金融街、南國置業、迪馬實業、濱江集團、榮安地產以及天健集團。

前三季淨虧損的房企有14家，既有國央企背景的南國置業、世茂股份、首開股份等，也有如藍光發展、泰禾集團、陽光城、華夏幸福等房企。其中，淨虧損最多的為藍光發展，前三季淨損人民幣116.73億元。

尤為引起關注的是，「萬保招金」前三季利潤表現也不理想。萬科前三季淨利人民幣170.5億元（約23.51億美元），年增率僅2.17％；保利發展淨利人民幣130.94億元（約18.05億美元），年減3.61％；招商蛇口淨利人民幣29.57億元（約4.07億美元），年減53.44％；金地集團淨利人民幣33.36億元（約4.6億美元），年增0.83％。

萬科表示，受近年來結算項目地價占售價比上升的影響，2022年前三季其開發業務結算毛利率由2021年同期的23.9％下降至20.7％；保利發展前三季毛利率為24.51%，較去年同期下降5.32個百分點。

一位龍頭房企人士指出，今年大多數房企的利潤都不太好，因為現在也不可能囤地，這幾年的投資回報率都在走低，地都是高價地，所以利潤肯定不會好。還有業內人士表示，中國房地產上市公司毛利率水準到達近年低點，房企銷售改善還需要時間，房企應審慎研判當前的市場形勢和發展趨勢，做好預算管理，量入為出，維持現金流的高彈性。

中國元老級房企獲利概況 葉文義／製表
中國元老級房企獲利概況 葉文義／製表

利潤 利率 房地產

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