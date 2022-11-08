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中國外匯存底10月終止連二跌 較9月意外增235億美元

記者林茂仁／綜合報導
中國10月外匯存底規模3兆524億美元，較9月底增加235億美元。（取材自新華網）
中國10月外匯存底規模3兆524億美元，較9月底增加235億美元。（取材自新華網）

中國國家外匯管理局7日公布數據顯示，由於10月美元指數小幅下跌之故，截至2022年10月底，中國外匯存底規模3兆524億美元，較9月底增加235億美元，終止連兩跌，升幅0.77%。

此外，中國黃金儲備為6264萬盎司；按SDR（特別提款權）計，中國外匯存底為2兆3785.88億SDR。 

中新社報導，國家外匯管理局表示，2022年10月，受主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數小幅下跌，全球金融資產價格漲跌互現，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，在其他主要經濟體進一步收緊貨幣政策，且經濟滯脹預期浮現引致美元指數和全球金融市場波動率加大的情況下，10月中國外匯存底規模穩中有升，境內外匯供求延續基本平衡，跨境資金流動理性有序，可謂難能可貴。

龐溟分析，由國際收支帶來的外匯存底規模保持穩定，說明中國外匯市場運行總體平穩、境內外匯供求保持基本平衡、宏觀經濟保持穩健態勢，這些均為外匯存底規模保持總體穩定提供強有力的支撐。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境不穩定不確定因素增多，特別是歐美國家持續加息引發全球需求回落，經濟增長乏力，國際金融市場波動加大。不過，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，10月中國貨物貿易實現順差851億美元，持續保持高位，經常帳戶和直接投資等國際收支基礎性順差繼續在跨境資金流動中發揮穩定性作用，有利於支持外匯存底規模保持總體穩定。

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