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LV首檔人民幣基金來了 「路威凱騰」初期募集10億

記者林茂仁／綜合報導
LV旗下私募基金L Catterton，剛剛在中國成立首檔人民幣基金。（路透）
LV旗下私募基金L Catterton，剛剛在中國成立首檔人民幣基金。（路透）

LV旗下私募基金L Catterton剛剛成立首檔人民幣基金，初期規模在10億元（人民幣，下同，約1.37億美元），未來要擴大到20億元。

澎湃新聞報導，L Catterton正式宣布中文名稱「路威凱騰」，並將路威凱騰人民幣基金一期落地四川成都高新區。

值得注意的是，歷年來，L Catterton的定位是私募基金（PE），擅長控股收購和買斷（buyout），但是L Catterton在中國募集的這檔基金卻以風險投資（VC）為主，超過半數將投資於早期公司。

官網顯示，L Catterton目前在全球五大洲管理六檔基金，目前總AUM（資產管理規模）為330億美元。

執中資料顯示，L Catterton Aisa從2012年起進入亞洲，截至目前出手37次，但是在中國的出手次數並不多。因此，在中國的知名度並不高。

2021年3月，在幾乎擠爆的新一輪元氣森林5億美元戰略融資中，意外出現L Catterton的名字。不久後，這家機構的名字又出現喜茶D輪融資和純天然寵糧品牌伯納天純的投資名單上。

在當下市場環境下募集人民幣，有著30多年消費投資經驗的L Catterton給出的解釋是：中國快速、高質量發展的消費市場持續需要優質的投資，以及促進整個產業鏈的提升與擴大。

而反觀過往打法，中國消費品牌出海或許是L Catterton關注的大方向之一。

路威凱騰人民幣基金主管李晶表示，中國作為全球第二大商品消費市場，市場規模優勢顯著，伴隨消費結構的持續升級，路威凱騰長期看好中國消費行業的發展，此次在中國成立第一支人民幣基金，也代表將在未來為中國培育出更多能夠在國際市場占據一席之地的品牌。期待幫助被投企業與合作夥伴共同完成全球範圍內產業資源的嫁接，上下游商業資源的落地，並在全球範圍內積極建立國際生態合作。

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