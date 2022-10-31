中國新規：明星不得為藥品、保健品廣告代言

中國七部門進一步規範明星廣告代言活動，明星不得為校外補習、藥品、醫療器械、保健食品和特殊醫學用途配方食品進行廣告代言。（取材自微博）

據央視新聞報導，中國市場監管總局指出，按文娛領域治理有關工作部署，市場監管總局會同網信辦、文化和旅遊部、廣電總局、銀保監、中證監、國家電影 局等7部門聯合印發《關於進一步規範明星廣告代言活動的指導意見》，自公布日起實施。其中規定明星將不得為藥品、醫療器械、保健食品做廣告代言。

當中指出，明星應當依法誠信代言、嚴格遵守相關法律法規規定，做到依法、依規、誠信開展廣告代言活動。不得為法律禁止生產、銷售的產品（含禁止提供的服務）進行廣告代言；不得為未使用過的商品（未接受過的服務）作推薦、證明；不得為無證經營的市場主體或者其他應取得審批資格但未經審批的企業進行廣告代言。

不得為菸草及菸草製品（含電子菸）、校外補習、醫療、藥品、醫療器械、保健食品和特殊醫學 用途配方食品進行廣告代言；不得違反其他法律法規對廣告宣傳的有關規定。廣告代言過程中，不得洩露國家秘密或者個人隱私。

而且，不得誇大商品功效；不得引用無從考證的數據；不得對其他經營者進行商業詆毀；不得對產品的價格、優惠條件等作引人誤解的宣傳；不得對資產管理產品直接或者變相宣傳、承諾保本保收益或者以預測投資 業績等方式暗示保本、無風險、保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕鬆貸，引發消費者誤解。

《指導意見》站在推進文娛領域綜合治理的高度，充分整合現有法律法規和政策性文件，綜合運用市場競爭、行業管理、監管執法、行業自律、社會監督等多種措施，構建起規範明星廣告代言活動的治理體系，為維護好明星代言領域清朗空間提供新的制度支撐。