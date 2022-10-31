我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

美管制陸晶片 台積電受惠 客戶端建立緩衝庫存商機來了

記者尹慧中／綜合報導
美國對大陸展開新一波晶片業管制，台積電率先受惠。（路透）
美國對大陸展開新一波晶片業管制，台積電率先受惠。（路透）

美國對大陸展開新一波晶片業管制，客戶端因應相關政策開始積極建立緩衝庫存的商機來了，台積電率先受惠，伴隨蘋果終端應用穩健及新設計產品推出，挹注台積電明年首季表現優於同業，法人預估單季營收季減幅度僅約5%，有望登上單季次高或第三高，優於市場預期。

台積電一向不評論法人預估數據。業界近期傳出，雖然消費性電子市場需求轉弱，導致台積電部份客戶投片動能趨緩，但中高階高速運算與AI晶片應用客戶仍積極建立新緩衝庫存，以應對美國政策的潛在變化，藉此衝刺2023年成長。

此外，台積電仍有不少美系新創應用或高階伺服器、網通領域客戶正在為新產品建立庫存，整體投片量有增有減，也是助攻台積電後續營運的動能。

同時，美國對大陸新一波晶片出口管制主要針對特定產品，不少台積電美系客戶已變更設計或降階重新設計，進而在不超過美國商務部規範的算力上限基礎銷售產品，加上既有產品已取得出貨美國客戶暫時豁免，因而激起儲備庫存潮，以應對未來半年市場需求。

美國商務部先前提到，企業若對相關高速運算、超級電腦出口管制對應的出口管制分類號碼（ECCN）所列出的項目有意見，可在12月12日前提出書面意見，商務部可依據相關實際產業情況調整。

台積電總裁魏哲家曾提到，旗下7奈米家族產能利用率自高峰下滑，但5奈米家族需求持續強勁。法人認為，台積電明年首季來自高速運算與AI相關應用訂單源源不絕，能彌補非蘋消費應用庫存調整空缺產能。

伴隨終端客戶急需建立緩衝庫存，有助5奈米家族產能利用率持續維持緊繃，估計明年首季5奈米家族相關營收貢獻占比將超過三成，持續超過7奈米貢獻。

台積電 商務部 晶片

上一則

中國3大航空 每天虧3599萬美元

下一則

中國刺激房市 鼓勵自由業、兼職、派遣工買樓

延伸閱讀

基辛格談供應鏈再平衡 點出台灣地位重要卻情勢危險

基辛格談供應鏈再平衡 點出台灣地位重要卻情勢危險
蘋果M2晶片版MacBook Pro今秋等不到 傳明年3月推出

蘋果M2晶片版MacBook Pro今秋等不到 傳明年3月推出
巴隆：全球晶片需求放緩 拖累台灣經濟前景

巴隆：全球晶片需求放緩 拖累台灣經濟前景
台積攻3D晶片 對手三巨頭三星、SK海力士、美光也響應

台積攻3D晶片 對手三巨頭三星、SK海力士、美光也響應

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手