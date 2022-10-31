美管制陸晶片 台積電受惠 客戶端建立緩衝庫存商機來了

美國對大陸展開新一波晶片業管制，台積電率先受惠。（路透）

美國對大陸展開新一波晶片 業管制，客戶端因應相關政策開始積極建立緩衝庫存的商機來了，台積電 率先受惠，伴隨蘋果終端應用穩健及新設計產品推出，挹注台積電明年首季表現優於同業，法人預估單季營收季減幅度僅約5%，有望登上單季次高或第三高，優於市場預期。

台積電一向不評論法人預估數據。業界近期傳出，雖然消費性電子市場需求轉弱，導致台積電部份客戶投片動能趨緩，但中高階高速運算與AI晶片應用客戶仍積極建立新緩衝庫存，以應對美國政策的潛在變化，藉此衝刺2023年成長。

此外，台積電仍有不少美系新創應用或高階伺服器、網通領域客戶正在為新產品建立庫存，整體投片量有增有減，也是助攻台積電後續營運的動能。

同時，美國對大陸新一波晶片出口管制主要針對特定產品，不少台積電美系客戶已變更設計或降階重新設計，進而在不超過美國商務部 規範的算力上限基礎銷售產品，加上既有產品已取得出貨美國客戶暫時豁免，因而激起儲備庫存潮，以應對未來半年市場需求。

美國商務部先前提到，企業若對相關高速運算、超級電腦出口管制對應的出口管制分類號碼（ECCN）所列出的項目有意見，可在12月12日前提出書面意見，商務部可依據相關實際產業情況調整。

台積電總裁魏哲家曾提到，旗下7奈米家族產能利用率自高峰下滑，但5奈米家族需求持續強勁。法人認為，台積電明年首季來自高速運算與AI相關應用訂單源源不絕，能彌補非蘋消費應用庫存調整空缺產能。

伴隨終端客戶急需建立緩衝庫存，有助5奈米家族產能利用率持續維持緊繃，估計明年首季5奈米家族相關營收貢獻占比將超過三成，持續超過7奈米貢獻。