我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

動力電池誰是霸主？ 中韓甩開日本 雙雄對決

記者林宸誼／綜合報導

在全球動力電池競爭格局上，中、日、韓三國一直混戰，不過隨著全球新能源汽車產業鏈不斷變化，已演變成為中韓「雙雄對決」，中國企業在全球動力電池市場已有獨占鰲頭之勢，而日本已經掉隊。

南韓市場研究機構SNE Research日前公布最新全球動力電池裝機量數據，今年8月，寧德時代在全球市占高達近40%，創下歷史新高，也帶領中國企業在全球動力電池市場上到新的高地，約為64%。

相比之下，南韓企業在動力電池的市占進一步下降至20.4%，日本松下的市占則只剩6.8%。

中國動力電池最開始以小作坊（地下工廠）生產模式居多，設備也全部從國外進口，2017年在政策力推和龐大市場的支撐下，中國新能源汽車發展如火如荼，也帶領著動力電池企業大踏步前進。

當年，寧德時代以12GWh的銷量超越松下，成為新的全球動力電池的銷量冠軍，兩年後南韓動力電池企業LG新能源的動力電池出貨量也超越了松下，上升至全球第二。

與中國企業相比，南韓動力電池企業技術起步早，全球布局具有先發優勢，當下南韓企業緊抓全球新能源猛增機遇，進一步謀劃全球擴張，欲鞏固領先地位，這也將使中日韓三足鼎立局面，逐漸轉為中韓雙雄對決新格局。

針對日本企業掉隊的原因，科爾尼諮詢公司在一份報告中指出，由於日本車企在技術路線選擇上，對動力電池普遍採取保守或遲緩的態度，而本土的動力電池供應商也放緩了擴張計畫。

作為最早布局電池的國家之一，日本早在20世紀90年代便有了松下、三洋和索尼組成的初代三巨頭，到了21世紀初，日本企業生產的鋰電池占到世界近9成的市占，幾乎形成壟斷。

轉折點源自2010年後的動力電池擴產潮，當時以豐田為首的日本汽車巨頭曾堅信，氫燃料電池汽車才是未來，這一理念使日本電池產業鏈押寶在氫燃料電池上，而忽視了對鋰離子動力電池的投入。

日本 南韓 汽車

上一則

華為前3季淨利潤619億美元 小幅下滑

下一則

馬斯克傳打算自己擔任推特執行長 廢除永久封號政策

延伸閱讀

出口疲軟 南韓上季GDP探一年低點

出口疲軟 南韓上季GDP探一年低點
東京「中國龍」亂鬥 日本出現「警戒的空白」？

東京「中國龍」亂鬥 日本出現「警戒的空白」？
南韓軍方：北韓再度向日本海發射彈道飛彈

南韓軍方：北韓再度向日本海發射彈道飛彈
小室圭當紐約律師 年薪只有保全費用的2.5% 誰來埋單？

小室圭當紐約律師 年薪只有保全費用的2.5% 誰來埋單？

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45
世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議