中國智慧手機 Q3銷量掉2成 7年同期最差成績

中國智慧型手機第3季銷量，創下7年來同比最差銷量，雖然9月銷售仍低迷，但是出現手機品牌明顯分化趨勢；圖為示意圖。（歐新社）

中國市調機構CINNO Research27日公布，2022年第3季中國智慧型手機 銷量為6220萬支，年減20.8%，創下2015年以來最差的第3季銷量。

這代表中國智慧手機市場在經歷了2022上半年周邊經濟大環境與疫情 衝擊，走入了低迷，但踏入下半年，傳統旺季的到來並沒有把萎靡的市場局面扭轉。

東方財富網報導，從月度數據來看，根據CINNO Research數據統計顯示，9月中國市場智慧手機銷量約為1960萬台，較8月銷量下降4%，與去年同期相比下降18%，已經連續8個月與去年同期相比是負增長。

雖然9月整體銷售量仍然低迷，但是卻出現手機品牌的明顯分化趨勢。隨著蘋果 iPhone 14系列的發布與出貨，蘋果銷量成長26.8%，重回中國市場第一，與上月和去年同期相比雙增長，前五名銷售排行榜品牌與去年和上月相比唯一正增長。

榮耀以約300萬支的銷量排名第二，是安卓機陣營排名第一，但也年減20.4%；OPPO/vivo分別位列第三和第四，分別年減37.4%和36.8%；小米排名第五，年減36.3%。

IT之家報導，市場機構Canalys27日發布2022年第3季中國智慧手機市場報告顯示，第3季中國智慧手機出貨量達7,000萬支，年減11%，相比第2季有所改善，但市場仍在低位徘徊。

其中，vivo出貨1410萬支，蟬聯市場第一；OPPO（包括一加）出貨達1210萬支，上升至第二。由於新品發布不足，榮耀下滑至市場第三，出貨1,200萬支；蘋果以1130萬支的出貨量位居第四；小米出貨900萬支排名第五。

相比去年同期，蘋果是中國市場唯一增長的廠商，而「榮米OV」都有20%左右的下滑，OPPO與去年同期相比下滑幅度高達27%。

Canalys分析師朱嘉弢表示，中國智慧手機市場將在2023年持平於2022年或出現小幅回升，但仍然低於2021年和疫情前的水準，需求不太可能在明年後期之前改善，過去的幾個季度裡，廠商承受著需求快速下降和高庫存的壓力，已嚴重損害供應鏈的信心。