中國國有銀行拋匯 人民幣反攻

人民幣對美元26日大反攻，在岸、離岸人民幣最大升幅同樣超過千點。（中通社）

在中國國有銀行拋售美元以支撐人民幣，加上美元大跌激勵下，人民幣對美元26日大反攻，在岸人民幣（CNY）日盤收報7.1825，較前日升值1260點；離岸人民幣最大升幅同樣超過千點，亦收復7.2關口。

26日在岸人民幣以7.2949開盤後，一度跌破7.30關口，午後隨著美元指數 進一步走弱，接連收復多道關口，日盤大漲超過千點，升幅約1.7%。更多反映國際投資 者預期的離岸人民幣也從盤中最低的7.34一度升值超過1,300點，截至17時，最高升至近7.19。

人民幣大反攻，主因美元指數在26日亞洲交易時段從111以上一度回落至110，跌幅接近1%。美元大跌，非美貨幣連袂大反攻，歐元兌美元站上1.00，為9月20日以來首次升破平價。

與此同時，據路透報導，25日尾盤，中國主要國有銀行於在岸和離岸市場拋售美元，以支撐走弱的人民幣。而在岸人民幣25日還創下2007年12月以來的近15年最低水準。

實際上，中國監管機構最近一直在忙於推出遏制人民幣快速貶值的措施。9月至今，中國人民銀行（中國央行）已三次出手穩定匯率 。

其中，9月15日起，人行下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，增加美元流動性。

9月28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%，增加炒匯成本；10月25日，又將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25，目的亦是吸引資本流入以增加美元流動性，並釋放穩匯率信號。

24日、25日，人行、銀保監會、外匯局分別召開會議，提及了樓市、匯市、股市、對外開放、宏觀政策、風險防範等內容。

其中，人行、外匯局指出，當前，中國經濟的潛在增長率保持在較高水準，物價水準基本穩定，貿易順差有望保持高位，人民幣匯率保持基本穩定具有堅實基礎。

銀保監會表示，人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供強有力保障。