中國布局飛行汽車 適短程出行、救援

中國科技企業布局空中出行市場；圖為10月17日，在廣州拍攝的飛行汽車「旅航者X2」。（中新社）

18日，在廣州海鷗島飛行基地，飛行汽車 「旅航者X2」正在進行研發階段的常規測試，隨著螺旋槳的轉動，飛行汽車垂直升起、巡航。這款飛行汽車採用碳纖維結構的封閉式座艙，可搭載兩人，乘客可透過一鍵啟動、一鍵返航、一鍵降落等操作實現飛行。

中新社報導，上述飛行汽車「旅航者X2」由小鵬匯天研發，早前獲得阿拉伯聯合大公國杜拜頒發的特許飛行許可，並於近日完成海外首飛。

「這次首飛讓更多人看到中國製造和科技創新，為下一代產品出海奠定基礎。」中國科技企業小鵬匯天創始人、總裁趙德力表示，飛行汽車是汽車實現電動化與智能化之後的必然發展趨勢。未來十年內，空中交通是一大發展趨勢。

飛行汽車是指面向未來立體智慧交通的運載工具，是電動化、智能化、立體化發展的未來陸空兩棲汽車。新能源動力、智能無人駕駛和電動垂直起降飛行為飛行汽車的三大基本特徵。電動垂直起降飛行是汽車「飛」起來的核心，是有別於傳統汽車的主要特徵。

一輛汽車能在地上跑，也能在空中飛行，這不是科幻小說裡的奇思妙想，也不是電影 裡的特技鏡頭。近年來，智能飛行汽車正在成為熱點，空中交通的前景吸引著吉利汽車、大眾汽車、現代汽車、廣汽集團等眾多海內外車企、科技巨頭，在此領域展開探索。

數據顯示，截至2021年，全球已經有超過200家企業或機構在布局飛行汽車的領域。

旅航者X2飛行汽車採用純電動飛行模式，適用於未來城市的低空飛行，可滿足城市內短途出行需求，同時還可為野外救援、醫療運輸等場景服務。

趙德力看來，中國處在飛行汽車技術層面的第一梯隊。他稱，很多傳統車企轉型做新能源汽車，而新能源汽車的核心能力是三電系統（電機、電氣控制器和電池）、智能座艙和智能駕駛，這些都為電動航空的發展提供經驗。

北京 清華大學車輛與運載學院教授張揚軍表示，飛行汽車主要面臨載荷航程、適航安全和飛控駕駛等技術瓶頸。如果要走向實用化，必須突破載荷小、航程短等瓶頸。