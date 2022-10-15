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自駕國際標準制定 中國稱領先全球

記者林則宏／北京綜合報導
中國領先全球，制定自動駕駛國際標準；圖為百度研發的其中一款無人駕駛車。（記者林則宏／攝影）
中國領先全球，制定自動駕駛國際標準；圖為百度研發的其中一款無人駕駛車。（記者林則宏／攝影）

在中共20大即將開幕前，北京當局積極展現其強國科技實力。中國工業和信息化部14日宣布，由中國帶領德國等20多國的專家，制定的第一個自動駕駛國際標準於當日正式發布。該標準涉及場景辭彙、安全評估框架、設計運行範圍、場景分類等項目。

中國汽車技術研究中心標準化研究所所長王兆表示，該標準明確了測試場景的基本術語、要素構成，為後續建立基於測試場景的自動駕駛測試評價奠定了基礎。場景詞彙標準規範了自動駕駛系統、動態駕駛任務、設計運行範圍及條件等概念。

據央視新聞報導，車輛自動駕駛本質上是由系統或機器代替人類完成部分或全部的駕駛任務。隨著自動駕駛的普及，傳統的汽車測試評價方法，已無法滿足自動駕駛汽車測試評價需求，必須建立基於複雜測試場景的新型測試評價體系。未來中國將不斷完善自動駕駛國際標準體系建設。

王兆強調，中國將堅持開放合作態度，發揮牽頭組織職責，積極分享「中國成果」，主動提出「中國方案」，為國際標準作出「中國貢獻」。

中國工業和信息化部將組織中國汽車技術研究中心等單位，以國際國內標準同步研究、同步制定為原則，加快推進自動駕駛先進技術研發、基礎場景庫建設應用，以及行業測試評價能力建設，持續提升中國在國際標準法規體系建設和產業融合發展方面的參與度和貢獻度。

中共20大新聞中心14日也安排一場主題為「科技賦能」的集體採訪，帶領中外記者前往全球最大的自動駕駛和車路協同應用測試基地—百度阿波羅科技園，乘坐百度研發的自動駕駛汽車，實際體驗百度在自動駕駛技術的發展成果。

百度自動駕駛事業群組副總裁兼首席安全運營官魏東表示，由於中國具備優秀的互聯網基礎，加上擁有龐大的出行數據、公眾對自動駕駛的擁抱、官方提供相對友好的政策環境等條件，他有自信中國未來在全球自動駕駛汽車領域將可居於領先地位。

汽車 百度 20大

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