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中國官方緊盯太陽能 禁止囤積抬價

記者黃雅慧／綜合報導

中國工信部、市場監管總局及國家能源局等三部門近日約談多家太陽能企業及行業機構，要求不搞囤積居奇、禁止哄抬價格行情。市場分析認為，或將對矽料高價的現象產生鬆動。

工信部指出，近期中國太陽能產業產品價格急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪。當中有國際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長等原因，也存在部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。因此，官方提出上下游合作、禁囤積居奇與合理釋放已建產能等工作要求。

2020年下半年以來，受市場需求持續旺盛、產業鏈供給彈性不足等因素影響，太陽能上游多晶矽價格從每噸最低不足6萬人民幣（約8466美元）大幅上漲，經2021年底短暫回落後，2022年再度重拾漲勢，目前已超過每噸30萬。隨第四季中國內部大型地面太陽能發電站裝機傳統旺季到來，業界擔憂攀升的供應鏈價格恐將讓今年旺季熄火。

不過，據「見智研究」分析，中國9月多晶矽產量約7.35萬噸，月增率約19%，而進入10月後至年底，多晶矽供應量將逐步增多，預計中國國內全年矽料產量約85萬噸。

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