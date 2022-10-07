被封殺兩年 華為5G手機中國市占仍稱冠

數據服務商「每日互動」近期發布的中國第2季5G手機 報告顯示，華為 以20.8％的5G手機（開通）市占率位列第一，也就是說平均每五台開通5G服務的手機中，就有一台是華為，對這兩年5G晶片受制裁的華為而言，這個成績出人意料。

美國把華為列入出口限令黑名單後，從2020年9月15日起，台積電、中芯國際等晶片代工企業就無法再為華為代工生產晶片，由此華為手機遭受重創，從此前的年銷2.4億支暴跌至2021年的3500萬支左右。華為也已長時間沒推出5G手機。

這份榜單是以中國電信通訊現網的5G手機開通數量，包含過去的5G手機，而之前華為推出了大量的5G手機，並且在中國的市占率遙遙領先，因此到現在還有20％以上的市占率。

在華為之後，排名依序是蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米等品牌，這個排名與中國國內手機市場市占排名相近。從排行來看，小米排在榮耀後面，令人意外。

從增長來看，中國第2季5G手機市占率達到41.7％，也就是說，目前市場存量中依然是4G手機居多。不過，相比去年同期5G手機市占率僅24.3％，今年第2季增長了17.4個百分點，增幅相對較大，主要是因為人民幣1500元（約191.7美元）以上的手機基本上都支持5G了。