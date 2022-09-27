衝銷量 特斯拉中國變相降價 補貼保險費8000元

特斯拉中國推出一波變相降價促銷活動。圖為市民在上海瞭解特斯拉車輛信息。(中新社)

新能源汽車 競爭日益激烈，今年在中國多次漲價的特斯拉 罕見出現「變相降價」的情況來衝刺銷售量，特斯拉上海店銷售人員表示，9月30日之前交車都可以享有補貼8000元（人民幣，下同，約1122.99美元）購買保險 ，會在交付尾款時減免車價。

證券時報報導，特斯拉「變相降價」並非特例，其他造車新勢力包括小鵬汽車及理想汽車也有贈送抵用金或舊車型降價優惠活動。

特斯拉優惠政策傳開後，吸引一批消費者到店看車，特斯拉車主李先生表示，他兩個月前就下單，一直沒交車，趕上這次活動就過來了。也有消費者看到消息後，迅速下單，王女士說，她選擇在活動的最後幾天下手，趁著現在交車很快，就下單買了一輛Model 3。

特斯拉上海店銷售人員說，到了季底會衝刺交車量，現在一些城市疫情比較嚴重沒法按時交車，現在主要是上海這邊交車，但過了這個月，後面可能就沒有這種活動了，截至9月30日，交付的所有Model 3和Model Y的車主，若選擇購買特斯拉店內保險，且投保險種包含交通強制險、車損險，將補貼保險費8000元。

據了解，特斯拉上海超級工廠產能不斷提升，上海企事業單位環境資訊公開平台資訊顯示，特斯拉上海超級工廠（一期）第二階段的產線優化專案在9月1日竣工並開始調試，預計驗收期限為9月1日至11月30日。特斯拉2022年第2季財報顯示，上海工廠產能超過75萬輛，為特斯拉全球產能最高的工廠。

一位不具名的分析師指出，這次補貼8000元保險的主要原因還是為了消化產能，提升交車量，根據以往經驗，季初特斯拉銷量以出口為主，季底以中國國內為主。

今年以來，除了傳統車企的新能源品牌攻勢迅猛，來自合資品牌的新能源車也在擠壓新造車企業的市場空間。有業內人士稱，在競爭激烈的新能源車企中，「變相降價」或許是無奈之舉。

例如小鵬汽車上海店就推出訂車送電池終身保固，新車上市預訂期還有定金翻倍活動，支付定金5000元即可抵扣1萬元，現在預訂新車還可以贈送價值3000元的禮包。

業內專家認為，此番「變相降價」更多是出於衝刺銷量、增強競爭力的考量。也有業內人士稱，終端優惠或是為了刺激「舊車」銷量，安撫消費者情緒，與成本關係不大。