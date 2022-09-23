北京金融資產逾人民幣190兆 約占全中國一半

北京金融資產規模超過人民幣190兆元，約占全中國一半。圖為北京證券交易所辦公大樓。（中新社）

北京 市地方金融監督管理局副局長王穎在21日召開的一場記者會上介紹，截至目前，在北京持牌法人金融機構超過900家，北京金融資 產規模超過人民幣190兆元（約26.84美元），約占全中國一半。

中新社報導，王穎表示，北京是中國金融管理中心，是中國金融改革開放的前沿。兩年來，北京金融業創新引領，金融領域兩區（即國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區）建設跑出加速度。截至目前，金融領域102項任務落地96項，發布配套政策76項，股權投資和創業投資份額轉讓、知識產權保險等創新實踐在全中國複製推廣。

她說，今年上半年，北京金融業增加值占地區生產總值比重達19.8%，貢獻全市約20%的財政收入，成為北京高質量發展的重要支撐力量。

中國證券監督管理委員會北京監管局一級巡視員陸倩表示，該局以兩區建設為契機，不斷深化北京資本市場改革。北京直接融資規模穩居全中國首位。2021年，北京各類企業利用多層次資本市場實現直接融資人民幣1.28兆元，同比增長3.75%，創歷史新高；今年1月至8月，25家公司IPO首發上市，直接融資規模突破人民幣6000億元。

她指出，北京不斷拓寬民營企業融資管道，尤其是加大對受疫情影響嚴重的企業及行業的支持力度。同時，北京資本市場高水平開放競爭力不斷增強。兩區建設以來，北京首家新設外資控股券商大和證券（中國）有限責任公司獲批設立，高盛高華證券有限公司等獲批成為外資控股證券公司…外資機構集聚效應日益顯現。

中國大陸銀行保險監督管理委員會北京監管局一級巡視員吳靜春表示，北京兩區建設兩年來，北京銀行業新增貸款 人民幣1.67兆元。截至2022年6月末，北京戰略性新興產業貸款規模人民幣9310億元，較2020年9月末增長103%；北京科技型企業貸款規模人民幣7034億元，自兩區建設以來累計投放貸款超人民幣1.2兆元；北京轄內主要中資銀行綠色信貸餘額人民幣1.58兆元，近兩年增長28.49%。