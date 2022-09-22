出脫資產籌銀彈？騰訊駁斥

外傳騰訊公司正在考慮出脫資產，有足夠資金可以買回庫藏股並重新調整公司策略。（新華網）

華爾街日報報導，騰訊公司正在考慮進一步出售該公司龐大投資 組合中的部分資產，例如美團、滴滴及貝殼等公司股票 ，讓騰訊有足夠的資金可以買回庫藏股並嘗試重新調整公司未來成長策略重心。

不過，騰訊相關負責人回覆澎湃新聞指出，騰訊沒有任何減持股票的規畫、時間表或目標金額，騰訊不需要為回購出售任何所持股份，當前現金流可以為股票回購提供充足資金。

據了解，騰訊降低旗下公司持股已有跡可循，此前陸續減持京東、新東方以及華誼兄弟股份，讓投資人記憶猶新，日前被點名要出售美團時，還造成美團單日崩跌9%。

騰訊是港股股王，也是在香港的陸企市值最高的公司，在過去一個月花了近10億美元回購股票，總計今年回購總額達到23億美元，但21日股價 持續走跌2.5%至港幣286元，創下近四年低點，較2021年最高峰市值蒸發5,800億美元。

知情人士透露，騰訊最近對其龐大的投資組合進行了一次常規評估，並且根據這些投資產生的回報確定一些可能優先出售的持股，該公司持有一些中國互聯網巨頭的股份，可能被出售的資產包括了線上房地產仲介公司貝殼控股、餐飲外賣公司美團和網約車巨頭滴滴的股份。

騰訊考慮處置投資性資產的原因之一是希望從一些成熟資產中釋放出現金，以便投資於其他領域，如遊戲和醫療健康，另一個動機是支持回購股票，因為騰訊的最大股東南非Prosus NV公司早在6月底就表示將逐步減持騰訊股份，促使騰訊積極回購股票以降低對股價的衝擊。

陸媒分析，騰訊股價下跌主要是騰訊近年業績不佳，基本面略顯疲態，騰訊控股近期披露的2022財年第2季財報顯示，騰訊營收人民幣1,340億元，年減3%，毛利為578.67億元，年減8%；經營利潤人民幣300億元，年減43%；淨利潤人民幣186億元，年減56％，罕見地出現了營收、淨利潤雙降的局面。