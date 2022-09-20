人行放錢 穩定季底流動性

中國人民銀行再出手穩定季底流動性，釋放逆回購資金約人民幣120億元。（中新社）

中國人民銀行再出手穩定季底流動性，釋放逆回購資金約人民幣120億元（約17億美元），並重啟已七個多月未實施的14天期逆回購，把14天期逆回購利率 調降10個基點，外界預期將有助於貸款 市場報價利率（LPR）進一步調降。人行19日開展人民幣20億元7天期和人民幣100億元14天期逆回購操作，利率分別為2％和2.15％；其中14天期逆回購為七個多月後重啟，且利率較上次下調10個基點。而昨天的7天期逆回購為連續第38日定在20億元。

前一次人行啓用14天期逆回購時間落在在今年1月，當時是為了維護春節前流動性平穩，因此自1月24日至30日間，連續七天內累計開展1.1兆元14天期逆回購操作，利率均為2.25%。

至於為何人行會在此時進行該操作？據中國經濟網報導，業內人士指出，近來流動性波動較大，資金利率抬升，本周起繳稅和跨季影響均有加大，尤其20日是繳稅申報截止日，估計繳稅規模約人民幣1.2兆元（約1718億美元），人行選擇此時重啓14天期逆回購，有助穩定市場預期，維護流動性平穩。

值得注意的是，人行將於20日發布9月的貸款市場報價利率（LPR）。此前的8月，1年期LPR報3.65%，較前值3.7%下調5個基點；5年期以上LPR為4.3%，較前值4.45%下調15基點。

近期多家銀行下調存款利率後，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，存款利率下降有利於提升銀行進一步向實體經濟讓利的空間，並拓寬貸款利率下行空間，有望帶動LPR下行，繼續降低實體經濟融資 成本。

此外，人民幣對美元官方中間價19日為6.9396元，貶值91基點，相比市場預測均值再創歷史最大偏強幅度，反映出中國人民銀行繼續阻止人民幣貶值趨勢的強烈意志。

美國聯準會本周繼續升息在即，在岸及離岸人民幣雙雙跌破7元之際，人民幣官方中間價尚未出現破7，顯示人行積極阻貶人民幣的企圖心。

彭博報導，人民幣中間價相對於市場預測均值連續顯著偏強的天數目前已經達到18個交易日，打平2019年以來最長連續偏強紀錄。人民幣在岸即期上星期就一度跌破7元，除偏強中間價訊號外，人行並通過媒體發聲穩定市場情緒。