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中國8月汽車出口首度突破30萬輛 寫新紀錄

記者黃雅慧／綜合報導
中國8月新能源汽車產銷創歷史新高。（新華社）
中國8月新能源汽車產銷創歷史新高。（新華社）

中國8月汽車市場創兩項新紀錄，據中汽協9日發布數據顯示，中國8月汽車出口與新能源汽車產銷量雙創歷史新高。新能源汽車8月產銷年增率續維持高速增長，月產銷再創歷史新高，分別達到69.1萬輛和66.6萬輛；此外，汽車企業出口達30.8萬輛，創歷史新高，更實現出口歷史上首次超過30萬輛。

8月中國汽車產銷概況。資料來源：中汽協
8月中國汽車產銷概況。資料來源：中汽協

中汽協數據顯示，8月汽車產銷分別完成239.5萬輛和238.3萬輛，較上月分別下降2.4%和1.5%，年增率分別為38.3%和32.1%。

8月新能源汽車產銷分別較上月增加12%和12.4%，年增率分別為1.2倍與1倍，市場占有率高達28%。今年前八個月，新能源汽車產銷分別達到397萬輛和386萬輛，年增1.2倍和1.1倍，市場占有率達到22.9%。

在汽車出口上，新能源車呈現高速增長。就車型來看，8月出口乘用車26萬輛，較上期增長7.6%，年增68.7%。

商用車出口4.9萬輛，較上月減少0.3%，年增47.5%；新能源汽車出口8.3萬輛，較上月增長53.6%，年增82.3%。

今年前八個月，汽車企業出口181.7萬輛，年增52.8%。

以車型看，乘用車出口144.6萬輛，年增56.4%；商用車出口37.1萬輛，年增40.2%；新能源汽車出口34萬輛，年增97.4%。

而動力電池裝車量也實現「翻倍」增長。中國8月動力電池裝車量年增121%。其中三元電池占總裝車量37.9%，年增97.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量占總裝車量62%，年增138.6%。而據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，前八個月，中國動力電池企業裝車量排名前三分別為寧德時代、比亞迪、中創新航，市占率分別為47.45%、22.19%以及7.02%。

中汽協副祕書長陳士華表示，8月受到南方限電影響，汽車生產供給能力受到較大衝擊，但在購置稅減半政策、地方促進消費政策與車企加大促銷力度等要素共同作用下，市場仍然保持活力。

預計伴隨傳統黃金消費季到來，未來幾個月乘用車仍會呈現較快增長。

此前，乘聯會8日發布的數據與中汽協數據有相同趨勢，8月中國乘用車生產211.6萬輛，年增41.9%，月減1.9%；市場零售量為187.1萬輛，年增28.9%，創近十年來的最高增速。

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