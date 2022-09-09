中國A股IPO 8月38家喊卡 創年內新高

根據統計，中國今年年內A股IPO終止審核企業已達到196家，其中科創板為21家，創業板110家、北證22家、主板滬深共43家。

若按照月度分布，僅今年8月，就有38家IPO企業終止審核，數量達到年內新高。

第一財經日報報導，按照月份分布來看，今年8月，共有38家IPO企業終止審核，數量達到年內新高。

其中創業板IPO終止家數多達25家，為創業板今年終止家數最多的單月。

另外，3月共有33家企業終止審核，數量僅次於8月。

深圳大象投資 顧問首席諮詢專家譚格非表示，從主動撤回材料、終止IPO的情況來看，大多數是擬上市企業進行了多輪問詢後作出的選擇。

譚格非分析，一般來說，IPO企業主動撤回上市申請文件的原因大致分為八種：包括對註冊制的理解存在一定偏差，不符合類股定位；在報告期業績大幅下滑，甚至虧損。

此外還有報表異常變動，不能說明合理性；未能按時、按要求回覆監管問詢；未及時更新申報材料，導致財務數據過期三個月自動終止；下游市場發生變化，經營戰略需要調整；在財務、法律等方面不規範問題未解決，影響合規性；倉促申報，盡調工作有瑕疵等。

此外，首發申請企業現場檢查也是觸發企業主動終止審核的原因之一。今年第一輪首發企業信息披露質量抽查中，九家被抽中的企業中有四家撤回材料，撤回率達到44%，第三輪首發現場檢查中，六家被抽中現場檢查的企業主動選擇了撤回，撤回率達到30%。

譚格非認為，一些擔心現場檢查查出問題的、抱有「闖關」心態的企業，只能主動撤材料，以備再戰。

按照行業來畫分，計算機、通信和其他電子設備製造業IPO企業終止審核數量最多，軟體和信息技術服務業終止數量排在第二位，專用設備製造業終止數量排在第三位。