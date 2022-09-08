蔚來Q2同比虧損擴大3倍 賠了27.45億人民幣

蔚來汽車第二季虧損擴大，主要是因上海封城導致生產成本提高。（Getty Images）

中國電動汽車 品牌蔚來汽車7日公布今年第二季財報，營收 102.92億元（人民幣，下同，約14.77億美元），年增21.8%；虧損27.45億元，相較去年同期的虧損6.59億元，擴大316.4%，主因是上海封城致生產成本提高。

智通財經報導，蔚來汽車累計今年上半年營收202.03億元，年增22.96%；虧損45.7億元，與去年相比減少17.42%。

蔚來汽車董事長李斌表示，下半年是蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期，蔚來的新款SUV ET7 8月全速交車，新款ET5轎車的生產將在9月底開始。

蔚來首席財務官奉瑋指出，儘管面臨巨大挑戰及成本波動，今年第二季仍取得穩健的財務業績，隨著ET7於8月運往歐洲，更多國家的用戶將在今年晚些時候，體驗新產品和服務。

每日經濟新聞報導，蔚來汽車曾在今年4月9日表示，自3月以來由於疫情 影響，位於吉林、上海、江蘇等多地供應鏈合作夥伴陸續停產，受此影響蔚來汽車整車生產已暫停，不少用戶車輛被推遲交付。

公告表示，蔚來今年第二季車輛交付量2萬5059輛，包括3681輛ES8、9914輛ES6、4715輛EC6及6749輛ET7，較去年第二季增長14.4%、較今年第一季下降2.8%。

公告指出，車輛銷售收入較去年第二季增加，主要由於交付量增長所致。車輛銷售收入較今年第一季增加，主要由於平均售價上漲所致。