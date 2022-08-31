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中國今年減退稅2.64兆人民幣 中小微企廣受惠

記者葉文義／綜合報導

中國今年積極財政政策一大亮點，就是推出力度空前的稅費支持政策，其中包括大規模增值稅留抵退稅。中國財政部預計，今年全年退稅減稅約2.64兆元(人民幣，下同，約3838億美元)，其中留抵退稅約1.64兆元，都是史上新高紀錄。

增值稅是中國第一大稅種，今年的「政府工作報告」曾提出，2022年退稅減稅約2.5兆元，其中1.5兆元來自增值稅留抵退稅。

從中國財政部最新表態來看，今年不僅加快各項退稅減稅速度，連力度也加大，足見當前經濟下行壓力較大情況下，必須加大減負紓困力度，尤其針對中小微企業。

今年的增值稅留抵稅額提前大規模退還，優先安排小微企業，也大幅提前中型和大型企業存量留抵退稅時間。

中國財政部指出，今年4月1日至6月30日，全中國共為186.5萬戶納稅人辦理留抵退稅1兆7222億元，加上第1季繼續實施此前公布的留抵退稅老政策1233億元，上半年共有1兆8455億元退稅款退付到納稅人帳戶，已達去年半年辦理退稅規模的2.9倍。

同時，中國也對小規模納稅人階段性免徵增值稅，將「六稅兩費」減免適用範圍擴大至小型微利企業和個體工商戶。對小微企業年應納稅所得額100萬元至300萬元部分，再減半徵收企業所得稅，實際稅負降至5％。

同時，加大研發費用加計扣除政策實施力度，將科技型中小企業研發費用加計扣除比率提高至100％，完善設備器具加速折舊等政策。中國財政部資料顯示，上半年「六稅兩費」優惠政策、小規模納稅人增值稅減免、加大小微企業所得稅優惠力度分別為納稅人減負830億元、793億元、477億元。

退稅 財政部 紓困

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