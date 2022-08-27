我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

川渝限電衝擊車廠產銷 長安汽車8月估減10萬輛

記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸高溫不退，供電缺口持續擴大，江浙持續鼓勵企業錯峰用電；川渝地區的包括汽車、鈦業與化肥業等紛紛公告推遲復工。在重慶、成都設廠的長安汽車26日公告，受限電停產影響，8月產銷目標預計減少約10萬輛。

綜合陸媒報導，長三角地區持續鼓勵企業錯峰用電，比如避開周間生產，換到周末周日進行，可削減峰值用電負荷。

包括寧波3300多家企業已調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業削減用電負荷量，對企業予以補貼。

而在火爐之內的川渝地區，重慶市巴南區電力保供小組通知耗能企業，繼續執行「有序用電一級方案」。據第一財經報導，化肥企業現仍無法開工，持續停工恐使供應鏈混亂。一家復合肥生產企業負責人指出，公司8月生產、銷售與收入均為零；另一家化肥企業四川美豐預估，停產將影響尿素產量約1.5萬噸、複合肥產量約0.6萬噸。

此外，據「Mysteel」消息，四川電解鋁業者在讓電於民政策下已全部停產。

四川省7月中旬便開始釋放壓減負荷、讓電於民的訊號；8月鋁廠減產規模擴大。

重慶缺電則影響兩家電解鋁廠，涉及產能3萬噸左右。

汽車 復工 供應鏈

上一則

沙烏地警告可能需減產 推升油價

下一則

落實晶片法 跨部會出擊

延伸閱讀

重慶圖書館擠爆 趙立堅讚求知欲強 網友打臉：因為有空調

重慶圖書館擠爆 趙立堅讚求知欲強 網友打臉：因為有空調
重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除

重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除
重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅

重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅
四川高溫限電 川渝人煎熬哀嚎

四川高溫限電 川渝人煎熬哀嚎

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

2022-08-20 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」