川渝限電衝擊車廠產銷 長安汽車8月估減10萬輛

中國大陸高溫不退，供電缺口持續擴大，江浙持續鼓勵企業錯峰用電；川渝地區的包括汽車 、鈦業與化肥業等紛紛公告推遲復工 。在重慶、成都設廠的長安汽車26日公告，受限電停產影響，8月產銷目標預計減少約10萬輛。

綜合陸媒報導，長三角地區持續鼓勵企業錯峰用電，比如避開周間生產，換到周末周日進行，可削減峰值用電負荷。

包括寧波3300多家企業已調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業削減用電負荷量，對企業予以補貼。

而在火爐之內的川渝地區，重慶市巴南區電力保供小組通知耗能企業，繼續執行「有序用電一級方案」。據第一財經報導，化肥企業現仍無法開工，持續停工恐使供應鏈 混亂。一家復合肥生產企業負責人指出，公司8月生產、銷售與收入均為零；另一家化肥企業四川美豐預估，停產將影響尿素產量約1.5萬噸、複合肥產量約0.6萬噸。

此外，據「Mysteel」消息，四川電解鋁業者在讓電於民政策下已全部停產。

四川省7月中旬便開始釋放壓減負荷、讓電於民的訊號；8月鋁廠減產規模擴大。

重慶缺電則影響兩家電解鋁廠，涉及產能3萬噸左右。