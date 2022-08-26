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台灣房市降溫 建築融資增速放緩

記者陳美君╱綜合報導
7月房貸餘額、建築融資餘額雙雙締造歷史新高，年增率卻持續趨緩。房市示意圖。(本報資料照片)
7月房貸餘額、建築融資餘額雙雙締造歷史新高，年增率卻持續趨緩。房市示意圖。(本報資料照片)

台灣房市持續降溫，中央銀行25日公布，7月房貸餘額、建築融資餘額雙雙締造歷史新高，年增率卻持續趨緩；房貸餘額年增8.64%，連4月下滑並為逾一年半新低，建築貸款年增率12.53%，連兩降並為2年9個月低點。

央行官員分析，7月房貸餘額增至9兆1825億元(台幣，下同，約3000億美元)，續創歷史新高，年增率8.64%，但連4降且創近期新低，主要是7月六都建物買賣移轉棟數較6月衰退13.27%所致，象徵房市交易轉淡。

官員表示，房市交易降溫除了疫情影響外，央行3月及6月升息、政府採取一系列打炒房措施、部分行庫加強控管房貸業務，以及市場憂慮國際景氣下行風險升溫等利空，都反映在購屋貸款金額減少上。

央行資料顯示，建商推案信心指標—建築貸款，7月餘額2兆9887億元，月增307億元，年增12.53%，連兩降並為2年9個月新低。

央行官員指出，近期不論是象徵房市買氣的房貸餘額，或是建商推案信心指標建築貸款，年增率均持續趨緩，已成既定趨勢。

官員表示，建商興建建案時面臨缺工缺料、成本上漲等問題，且金管會2月調高銀行不動產放款的風險權數，以及央行為杜絕建商養地炒地，下令購地貸款限18個月內開工，讓建商推案時變得更加謹慎，導致建築貸款年增率維持下行趨勢。

央行日前公布台銀等5大銀行新承做放款，7月新增房貸利率飆上1.703%，較6月上漲0.089個百分點，連8月上漲並創逾6年新高，新增房貸金額則連兩月下滑至558.93億元，為5個月來最低水準，月減48.05億元。

貸款 央行 疫情

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