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獨家供應商 鴻海大啖iPhone 14 Pro商機

記者蕭君暉／綜合報導
蘋果將推出全新的iPhone14，鴻海將受惠。（路透）
蘋果將推出全新的iPhone14，鴻海將受惠。（路透）

市場關注蘋果在9月秋季發表會推出全新的iPhone 14，市場傳出，今年iPhone 14 Pro系列備貨占比最高，合計達54%，Pro系列獨家供應商鴻海受惠最大。今年還將推出新的亮紫色機種，蘋果近幾年來，每年新色機種都是最熱賣機種，新品渲染圖目前在網路上廣受好評，有望刺激iPhone 14銷售進一步上揚。

市調機構DSCC分析師楊羅斯（Ross Young）表示，iPhone 14 Pro Max有望成為蘋果秋季發布會後最暢銷機型，目前從6月到9月，iPhone 14的面板生產主要集中在Pro機型，意味著蘋果將新機銷售重點放在高階機種。

Ross Young指出，目前iPhone 14 Pro Max的面板產量占出貨量的28%，iPhone 14跟iPhone 14 Pro各占26%，iPhone 14 Max面板產量僅19%，兩款Pro機型面板產量合計達54%。

法人表示，iPhone 14今年主力代工依舊是鴻海。入門級距iPhone 14第一供應商是鴻海，第二供應商是立訊。大螢幕入門款的iPhone 14 Max和碩是第一供應商，立訊是第二供應商，高階版的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，鴻海是獨家供應商。

在顏色方面，爆料客Jioriku在推特指出，iPhone 14將擁有綠色、亮紫色、藍色、黑色、白色和紅色，而iPhone 14 Pro則有綠色、亮紫色、銀色、金色和石墨色，亮紫色取代了天峰藍。

綜合目前爆料消息，今年Pro系列機種取消前螢幕瀏海改成打孔螢幕，搭配4,800萬畫素相機，並搭配A16晶片，但是諸多升級，也讓價格看漲。

不少分析師認為，供應鏈價格不斷上漲，從生產到零件都變貴，所以蘋果勢必得調漲iPhone售價，目前預估iPhone 14全系列將漲價100美元。

外界普遍預估，今年蘋果備貨iPhone 14系列約9000萬支左右，不因為景氣下行而下調備貨數量，甚至傳出上調備貨數量至9500萬支，顯示蘋果今年仍積極衝刺新款iPhone的銷售，考驗果粉的信仰是否夠堅定、戰勝通膨。

iPhone 蘋果 鴻海

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