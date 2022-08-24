寧德時代淨利飆 半年分紅2億美元

全球動力電池霸主、有「寧王」稱號的寧德時代營收超預期。（本報資料照片）

全球動力電池霸主、有「寧王」稱號的寧德時代23日公布半年報，上半年營收 為人民幣1129.71億元（約165.2億美元），年增156.32％；歸屬母公司股東淨利人民幣81.68億元（約11.9億美元），年增82.17％；上半年基本每股收益人民幣3.52元。

值得注意的是，寧德時代第1季淨利人民幣14.93億元（約2.1億美元），據此推算，第2季淨利人民幣66.77億元（約9.7億美元），季增率高達347％。

寧德時代還發布半年度利潤 分配預案，分紅總額達人民幣15.9億元（約2.3億美元），擬向股東每10股派發現金紅利人民幣6.528元（含稅），不配股，不進行資本公積轉增股本。

寧德時代上半年業績大幅攀高與中國新能源車市爆發關係密切。今年上半年，中國新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，年增長1.2倍。中信建投證券 研報指出，今年1至7月，寧德時代在中國動力裝機市占率為47.6％，市占率為第二名的二倍，龍頭地位穩固。

今年第1季碳酸鋰、電解液、銅、鋁等材料價格大漲，也讓下游電池廠商成本大增，單位獲利明顯走低，增營收不增利潤成為眾多電池廠商的共同問題。

不過，據中信建投證券研報，第2季寧德時代逐步與下游客戶達成新一輪漲價，大部分訂單談判敲定的價格較前季漲幅在20％以上，價格傳遞順利，加上材料價格在第2季也有下滑，整體獲利因而顯著回升。

寧德時代指出，報告期內，該公司克服疫情反覆、原材料供應緊張等挑戰，透過產業鏈深度布局等競爭優勢，實現業務快速發展。同時，該公司加大研發，2022年上半年研發費用達人民幣57.7億元（約8.4億美元），年增106.5％。

實際上，寧德時代不僅在中國國內市占穩居第一，包括蔚來、理想、南北大眾等主流車企均為獨家供應，特斯拉、吉利、小鵬等為主要供應商，客戶品質與市占顯著優於同業。該公司也積極拓展海外市場，北美牽手福特，匈牙利專案或將為賓士、寶馬、奧迪等供貨。

中金公司研報指出，美國市場將成為全球新能源車下一個增長極，而寧德時代與福特的合作將幫助該公司，未來有望進一步拓展。寧德時代透過獨資或合資、國內及海外雙線布局，也有望借產能出海進一步拓展海外業務。