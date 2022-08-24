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中國機器人市場 規模達174億美元

財經新聞組／綜合報導
中國機器人市場，預計今年規模將達174億美元。圖為2022中國國際智能產業博覽會在重慶開幕。（中新社）
中國機器人市場，預計今年規模將達174億美元。圖為2022中國國際智能產業博覽會在重慶開幕。（中新社）

「中國機器人產業發展報告（2022年）」顯示，中國機器人市場持續蓬勃發展，預計2022年市場規模將達到174億美元，五年年均增長率達22%。

中新社報導，機器人作為數位經濟時代最具標誌性的工具，正在深刻改變人類的生產和生活方式。22日，根據2022世界機器人大會組委會消息，為期四天的2022世界機器人大會以「共創共享 共商共贏」為主題，發佈了上述報告及「2022-2023年機器人十大前沿技術」「2022-2023年十大機器人應用熱點產品」等重要研究成果。

報告顯示，在千行百業數位化轉型的巨大需求牽引之下，2021年，全球機器人市場規模持續擴大，工業機器人市場強勁反彈，安裝量創歷史新高，服務機器人和特種機器人持續高速發展、創新活躍，有力促進全球經濟回暖。

報告指出，預計2022年，全球機器人市場規模將達到513億美元，2017年至2022年的年均增長率達到14%。其中，工業機器人市場規模將達到195億美元、服務機器人規模將達到217億美元、特種機器人規模將超過100億美元。到2024年，全球機器人市場規模有望突破650億美元。

報告指出，中國機器人市場規模持續快速增長，機器人企業逐步發展壯大，已初步形成完整的機器人產業鏈，同時「機器人+」應用不斷拓展深入，產業整體呈現良好發展態勢。

根據報告，預計2022年中國機器人市場規模將達到174億美元，五年年均增長率達到22%。其中，工業機器人市場規模有望達到87億美元、服務機器人規模有望達到65億美元、特種機器人規模有望達到22億美元。

未來，機器人技術將繼續與千行百業融合發展。報告建議，拓寬機器人應用範圍。圍繞汽車、機械、電子、化工等工業機器人，醫療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人，及國防軍工、煤礦、深海、極地等特種機器人的應用需求，結合具體場景，開發機器人產品和解決方案，推動產品向產業鏈高附加值方向發展，推進機器人向中高端邁進。

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