特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克21日在推特宣布，特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）在北美售價將大漲25%，到15,000美元。（路透）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 日前在推特宣布，特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）在北美售價將大漲25%，到1萬5000美元，這將是FSD今年第二度漲價；台系鏈業者預期特斯拉可望有搶購效應，供應鏈將迎訂單大潮。

電動車 台系鏈業者表示，已經積極備料，其中，汽車鏈包括和大、東陽、麗清、精確、英利與電池相關供應鏈業者均認為，市場訂單潮蓄勢待發；電子鏈包括群創、貿聯、觸控GIS、乙盛也說準備好了。

馬斯克表示，漲價將於9月5日生效，在此之前下單仍將依照目前1萬2000美元的售價，只是出貨時間會較晚。若以訂閱的方式使用，此服務目前的月費是199美元，但下月是否一起漲價並不清楚。年初FSD漲價那一次，訂閱費並未隨之調高。

至於其他地區暫時還不會漲價，Electrek網站報導，因為這些地區通常會比北美晚一步拿到升級版軟體。

在此同時，特斯拉正好也釋出FSD的10.69.2 Beta版，給大約1000名車主試用。Electrek報導，根據回報的測試結果，看起來在左轉、偵測動物和行人等方面有改善，對於「詭異」的行為也較能掌握。

馬斯克稱這次升級有「重大程式改變」，且「往前邁進一大步」。

從FSD問世後，特斯拉就不斷提高其售價。如果軟體功能愈來愈強大，一般車主大多能接受漲價，但對特斯拉車主而言，這也是讓他們能儘早付錢購買的誘因，愈早買便宜。

例如幾年前就買FSD者，可能只花了5000美元就能使用現在要價1.2萬美元的服務。

不過，特斯拉另外功能較有限的自駕系統Autopilot，目前正受美國聯邦和加州監管當局調查，以認定是否有瑕疵。

美國國家公路交通安全管理局7月表示，目前正調查因使用Autopilot而發生的200件碰撞事故。

同時，加州車輛管理局指控特斯拉，在推銷Autopilot和FSD的功能上誤導消費者。

此外，電動車產業鏈還有另一項大利多，中國國務院總理李克強先前拍板，對新能源汽車，將免徵車購稅政策延至明（2023）年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等。

台系鏈零組件業者稱，不論是特斯拉FSD漲價，還是中國延長電動車優惠政策，台廠都將是最大的受益者，如東陽、敏實集團的精確、淳安，還有英利、麗清等。