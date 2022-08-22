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中國線下關店潮 掃到連鎖企業 衝擊宜家、便利蜂、家樂福等實體店

記者葉文義／綜合報導
三個月連續關閉兩家店，在中國深耕20餘年的宜家在邁進2022年後，露出疲態。（中新社資料照片）
三個月連續關閉兩家店，在中國深耕20餘年的宜家在邁進2022年後，露出疲態。（中新社資料照片）

中國民眾消費習慣持續向線上遷移，影響線下實體門店營運，線下關店潮近期席捲到了宜家（IKEA）、居然之家、便利蜂以及家樂福等知名連鎖零售企業。由於近兩年疫情防控關係，中國不少線下實體門店客流下降趨勢難以止住，加上線上消費趨勢更甚，線下關店潮恐仍將持續。

2022年4月1日，宜家中國宣布貴陽線下門店關閉；7月，宜家中國再宣布關閉上海楊浦店，三個月連續關閉兩家店。除宜家外，多地大型商超門店也被曝關門，A股居然之家年報指出，已經關閉十家加盟家居賣場店。有分析認為，中國家居線下門店正在經歷一輪深度洗牌。

1998年，宜家在上海開設中國首家宜家商場，此後20多年，在中國已營運35家家居商場（不含宜家貴陽）、二家體驗中心和三家薈聚購物中心。宜家宣布貴陽線下門店關閉，這是宜家進入中國市場24年來首次關店，三個月再關上海楊浦店，在中國深耕20餘年的宜家在邁進2022年後，露出疲態。

中國連鎖經營協會祕書長彭建真曾公開表示，影響線下實體門店營運的第一個因素是消費習慣向線上的遷移。宜家的困境代表了絕大多數中國線下門店面臨的尷尬局面，即便把體驗做到極致，如果消費者生活方式的變化無法逆轉，門店客流下降的趨勢就難以止住。

不僅宜家線下門市撐不住，早在今年4月，就有媒體報導稱，從2021年年底到今年4月前，中國知名便利店便利蜂關閉近700家店。對此，便利蜂曾回應稱，因疫情導致物流、運輸等出現困難，不得不臨時關閉了小部分門店。

對於8月再次曝出的「大規模關店」傳聞，便利蜂方面表示，3月，便利蜂選擇臨時關閉小部分服務力偏弱、消費者需求度較低的門店。關於便利蜂暫時關閉及完全關閉的門店數量有多少，便利蜂曾透露，今年以來，暫時關閉和完全關閉的門店，差不多700家。按照便利蜂去年2800家門店計算，約占四分之一。

與此同時，家樂福長沙賀龍店也傳出預計9月關店消息，目前處於清倉狀態，這間營業15年的家樂福賀龍店將正式退出舞台。實際上，這不是家樂福在長沙關閉的首家門店，2021年10月30日，營業13年的家樂福長沙韶山南路店宣布停止營業。

家樂福不僅在長沙只剩一家門店，家樂福北京中關村店這個曾是家樂福亞洲規模最大的旗艦店也關閉了。據公開資料顯示，2020年，家樂福先後有20家門店停業，2021年也有20多家門店停業，2022年以來，重慶、廣州、南昌、北京、深圳等地都有門店停業。

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