中國線下關店潮 掃到連鎖企業 衝擊宜家、便利蜂、家樂福等實體店

三個月連續關閉兩家店，在中國深耕20餘年的宜家在邁進2022年後，露出疲態。（中新社資料照片）

中國民眾消費習慣持續向線上遷移，影響線下實體門店營運，線下關店潮近期席捲到了宜家（IKEA）、居然之家、便利蜂以及家樂福等知名連鎖零售企業。由於近兩年疫情 防控關係，中國不少線下實體門店客流下降趨勢難以止住，加上線上消費趨勢更甚，線下關店潮恐仍將持續。

2022年4月1日，宜家中國宣布貴陽線下門店關閉；7月，宜家中國再宣布關閉上海楊浦店，三個月連續關閉兩家店。除宜家外，多地大型商超門店也被曝關門，A股居然之家年報指出，已經關閉十家加盟家居賣場店。有分析認為，中國家居線下門店正在經歷一輪深度洗牌。

1998年，宜家在上海開設中國首家宜家商場，此後20多年，在中國已營運35家家居商場（不含宜家貴陽）、二家體驗中心和三家薈聚購物中心。宜家宣布貴陽線下門店關閉，這是宜家進入中國市場24年來首次關店，三個月再關上海楊浦店，在中國深耕20餘年的宜家在邁進2022年後，露出疲態。

中國連鎖經營協會祕書長彭建真曾公開表示，影響線下實體門店營運的第一個因素是消費習慣向線上的遷移。宜家的困境代表了絕大多數中國線下門店面臨的尷尬局面，即便把體驗做到極致，如果消費者生活方式的變化無法逆轉，門店客流下降的趨勢就難以止住。

不僅宜家線下門市撐不住，早在今年4月，就有媒體報導稱，從2021年年底到今年4月前，中國知名便利店便利蜂關閉近700家店。對此，便利蜂曾回應稱，因疫情導致物流、運輸等出現困難，不得不臨時關閉了小部分門店。

對於8月再次曝出的「大規模關店」傳聞，便利蜂方面表示，3月，便利蜂選擇臨時關閉小部分服務力偏弱、消費者需求度較低的門店。關於便利蜂暫時關閉及完全關閉的門店數量有多少，便利蜂曾透露，今年以來，暫時關閉和完全關閉的門店，差不多700家。按照便利蜂去年2800家門店計算，約占四分之一。

與此同時，家樂福長沙賀龍店也傳出預計9月關店消息，目前處於清倉狀態，這間營業15年的家樂福賀龍店將正式退出舞台。實際上，這不是家樂福在長沙關閉的首家門店，2021年10月30日，營業13年的家樂福長沙韶山南路店宣布停止營業。

家樂福不僅在長沙只剩一家門店，家樂福北京 中關村店這個曾是家樂福亞洲規模最大的旗艦店也關閉了。據公開資料顯示，2020年，家樂福先後有20家門店停業，2021年也有20多家門店停業，2022年以來，重慶、廣州、南昌、北京、深圳等地都有門店停業。