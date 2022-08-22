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業務廣告收入均降 中國直播平台雙雄鬥魚、虎牙第二季賠錢

記者黃雅慧／綜合報導

隨著遊戲產業衰頹，遊戲直播也失去過往光環。中國兩大遊戲直播平台「鬥魚」、「虎牙」相繼發布第2季財報數據，從這一季財報數據來看，兩家公司皆虧損。

虎牙16日公布2022年第2季財報顯示，總收入人民幣22.75億元（約3.33億美元），年減23.24%；淨虧損人民幣1940萬元（約284.59萬美元），為連續三季出現虧損；另一家鬥魚15日發布第2季財報顯示，淨收入人民幣18.33億元（約2.68億美元），年減21.6%；淨虧損為人民幣3880萬元（約569.18萬美元），已是連續七季出現虧損。

兩大遊戲直播平台面臨著直播業務跟廣告收入雙降，「錢難賺」的困局。虎牙與鬥魚第2季直播收入年增率分別下滑20.44%與18.8%；廣告業務收入年增率則分別下滑41.71%與59.18%。

對於營收下滑，虎牙直指宏觀經濟環境的挑戰，對付費用戶情緒產生不利影響，導致付費用戶平均支出下降，廣告需求也疲軟；鬥魚在財報對營收下滑解釋，是公司持續實施審慎經營策略，加上疫情影響與尋求新商業模式背景所致。

去年開始，虎牙和鬥魚實施不同策略，虎牙加大賽事版權布局，這讓虎牙在第2季月活躍用戶數（MUA）年增率仍能保持增長；鬥魚在賽事版權上減少投入，降低成本，虧損大幅收窄。

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