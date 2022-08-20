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房市維穩 中國宣布由政策性銀行以專項借款搶救爛尾樓

記者林則宏／即時報導
為了在二十大前「維護社會穩定大局」，中國宣布，將以政策性銀行專項借款支持「爛尾樓」完成後續工程。（香港中通社）
為了在二十大前「維護社會穩定大局」，中國宣布，將以政策性銀行專項借款支持「爛尾樓」完成後續工程。（香港中通社）

6月底起，中國多地接連爆發因預售屋淪為「爛尾樓」，導致購屋民眾集體拒繳房貸。對此，新華社報導，中國住房和城鄉建設部、財政部、中國人民銀行等有關部門決定，將通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，以維護社會穩定大局。

自由亞洲電台報導，中國爛尾樓引發的停貸潮從7月開始延燒，許多購屋民眾「抱團停貸」，接二連三發表「停貸告知書」，要求地產商全面復工，否則將停止償還貸款銀行的本息。報導稱，中國停貸樓盤累計至少涉及115城市、達327處建案，且數字仍在攀升中。

由於不少中國民眾都是傾盡畢生積蓄購屋，因此爛尾樓引發的不僅是經濟問題，若持續蔓延還可能導致北京當局最擔心的社會不穩定。為此，7月28日召開的中共中央政治局會議明確提出「保交樓、穩民生」，要求壓實地方政府責任，因城施策用足用好政策工具箱。

上海第一財經報導，自7月以來，已有包括：浙江寧波、安徽合肥、陜西咸陽、河北石家莊等地，邀集金融機構與建商開會協商解決之道。如今，中國中央部會也出手拆解當前房市危機。

新華社指出，部分房地產企業長期依賴高負債、高槓桿、高周轉的發展模式，在疫情衝擊和市場下行壓力加大的情況下，銷售回款不暢、新增融資受阻，資金鏈出現問題，導致部分已售商品住宅項目因資金周轉困難而停工或逾期交付，損害購房人合法權益，影響社會穩定。

報導稱，房地產企業作為保交樓的責任主體，積極處置資產、多方籌措資金，努力完成保交樓任務。地方政府為防範房地產企業風險外溢，切實承擔「保交樓、穩民生」的屬地責任，幫助企業做好保交樓工作。目前，在各方共同努力下，各地保交樓工作取得積極進展，但仍然存在資金壓力。

新華社指出，此次專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。通過專項借款撬動、銀行貸款跟進，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。

報導表示，中國有關部門強調，在做好「保交樓、穩民生」工作的同時，對逾期難交付背後存在的違法違規問題，將依法依規嚴肅查處，對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。

房地產 爛尾樓 貸款

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