智慧手機需求疲弱 小米第2季淨利年減83%

智慧手機需求疲弱，拖累小米第二季營收、獲利。(中通社)

小米 集團19日在港股收盤後，發布第二季財報，受到全球宏觀環境波動，加上疫情 反彈，智慧手機 需求疲弱，以及整個行業處於清理庫存階段等，小米營收入701.7億元人民幣（以下同，約102.9億美元），年減20.1%；淨利潤13.86億元，年減83.2%。

整個上半年營收1435億元，年減13%，淨利潤7.9億元，年減95%。

香港經濟日報報導，小米總裁王翔表示，預計下半年出貨量表現會較上半年好轉，因為中國疫情漸趨穩定，小米第二季推出具吸引力的新產品，下半年也有黑色星期五及聖誕促銷等，不過考慮到市場大盤下滑，「仍然會謹慎一點」。

從第二季財報來看，小米智慧手機收入年減28.5%，至423億元，主要是由於智慧手機出貨量減少所致。

智慧手機出貨量年減26.2%，至3910萬支，主要是受全球宏觀經濟環境及中國新冠肺炎疫情反覆的影響。智慧手機的平均售價年減3.1%，至每支1081.7元。

根據Canalys數據，第二季小米全球智慧手機出貨量排名保持第三，市占率為13.8%，與上季相比提升1.2個百分點。

IoT與生活消費產品收入年減4.5%，至198億元，主要是境外市場收入受到全球通貨膨脹等宏觀經濟因素影響，滑板車、掃地機器人等非生活必需產品需求與去年同期相比下滑。

互聯網服務收入年減0.9%，至70億元，主要是由於金融科技業務收入減少。其他收入年增20.2%，至11.2億元；同時在第佔季度，全球新增MIUI月活躍用戶1780萬人，中國地區的新增月活躍人數有460萬人。

此外，研發開支年增22.8%，至38億元，主要與智能電動汽車等創新業務相關。