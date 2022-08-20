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智慧手機需求疲弱 小米第2季淨利年減83%

記者林宸誼／綜合報導
智慧手機需求疲弱，拖累小米第二季營收、獲利。(中通社)
智慧手機需求疲弱，拖累小米第二季營收、獲利。(中通社)

小米集團19日在港股收盤後，發布第二季財報，受到全球宏觀環境波動，加上疫情反彈，智慧手機需求疲弱，以及整個行業處於清理庫存階段等，小米營收入701.7億元人民幣（以下同，約102.9億美元），年減20.1%；淨利潤13.86億元，年減83.2%。

整個上半年營收1435億元，年減13%，淨利潤7.9億元，年減95%。

香港經濟日報報導，小米總裁王翔表示，預計下半年出貨量表現會較上半年好轉，因為中國疫情漸趨穩定，小米第二季推出具吸引力的新產品，下半年也有黑色星期五及聖誕促銷等，不過考慮到市場大盤下滑，「仍然會謹慎一點」。

從第二季財報來看，小米智慧手機收入年減28.5%，至423億元，主要是由於智慧手機出貨量減少所致。

智慧手機出貨量年減26.2%，至3910萬支，主要是受全球宏觀經濟環境及中國新冠肺炎疫情反覆的影響。智慧手機的平均售價年減3.1%，至每支1081.7元。

根據Canalys數據，第二季小米全球智慧手機出貨量排名保持第三，市占率為13.8%，與上季相比提升1.2個百分點。

IoT與生活消費產品收入年減4.5%，至198億元，主要是境外市場收入受到全球通貨膨脹等宏觀經濟因素影響，滑板車、掃地機器人等非生活必需產品需求與去年同期相比下滑。

互聯網服務收入年減0.9%，至70億元，主要是由於金融科技業務收入減少。其他收入年增20.2%，至11.2億元；同時在第佔季度，全球新增MIUI月活躍用戶1780萬人，中國地區的新增月活躍人數有460萬人。

此外，研發開支年增22.8%，至38億元，主要與智能電動汽車等創新業務相關。

彭博報導，小米曾是中國最大的智慧手機品牌，已將市場龍頭拱手讓給榮耀和Vivo等本土競爭對手品牌，榮耀憑藉時尚的設計和積極的營銷方式贏得年輕且精通技術的消費者青睞。此外，小米向高階市場擴張的努力也進展緩慢，不敵蘋果iPhone在該領域保持強勢地位。

小米第2季財報重點(資料來源：公司財報 林宸誼／製表)
小米第2季財報重點(資料來源：公司財報 林宸誼／製表)

小米 手機 疫情

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