大摩：中國不會出現V型復甦

經濟專家指出，中國下半年可能不會出現V型復甦。圖為上海浦東陸家嘴。（路透）

中國7月多項宏觀經濟指標回落，中國人民大學主辦的中國宏觀經濟論壇上，中國經濟專家指出，下半年可能不會出現V型復甦，並建議宏觀政策要進一步朝「穩地產」方向發力，避免地產持續走弱對整個經濟造成溢出效應。

上海財經大學校長劉元春表示，受到內需不足、高溫天氣導致對高耗能工業拉閘限電、房產深度調整與民間投資積極性弱等四原因疊加，導致原本疲弱的預期未獲得緩解，反而持續加重。

摩根史坦利 首席經濟學家邢自強認為，7月經濟數據驗證下半年中國經濟不會出現V型復甦，預計第3季GDP增速可能在2.5%至3%左右。

摩根史坦利測算，如果秋冬疫情 反覆引發各地靜態管理，衝擊產業鏈，將對2022年下半年和2023年經濟增長產生2個百分點的衝擊；如果2022年底房地產 銷售未回穩，對經濟影響會高達3至4個百分點；如果下半年外需放緩幅度超預期，對經濟衝擊將超過1個百分點。

野村證券中國首席經濟學家陸挺指出，當前疫情尚未結束，宏觀政策不但不存在過度刺激的風險，反而存在寬鬆力度不足的問題，房地產板塊可能出現螺旋式下行的情況。

中國專家均表示下半年需發力穩地產。邢自強說，如果房地產預期轉弱、流動性趨緊的惡性循環不能打破，到2022年底，房地產銷售年減幅甚至可能達到40%-50%，對建築業、下游家電行業及其他房產相關服務業的溢出效應是非線性的。

他建議下半年中央層面應迅速推出協調性政策，比如對已經爆發風險的企業注資甚至國有化，對尚未出現風險的開發商給予一定流動性支持。

陸挺分析中國房產面臨四大困境：一是居民因擔心房企不能履行承諾導致不敢買房；二是政府收緊對開發商預收款管理政策，使房企現金流惡化；三是房價下跌預期影響新房銷售，並導致地價下跌；四是官方賣地難，從而對中小城市購房主力的公職人員降薪，這又回頭影響新房銷售。

陸挺認為，短期來看，最重要的是要保交樓，從中長期來看，要在人口流入多的大城市增加土地供應，持續鬆綁購房政策，讓房地產能夠「軟著陸」。